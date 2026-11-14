KREDITI U FRANCIMA
Udruga Franak prijavila Republiku Hrvatsku i Vrhovni sud Europskoj komisiji
Udruga Franak podnijela je Europskoj komisiji prijavu protiv Hrvatske i Vrhovnog suda zbog odluke o konvertiranim kreditima u švicarskim francima kojom je, istaknuli su u subotu, potrošačima uskraćeno pravo na puni povrat preplaćenih iznosa, što je protivno pravu Europske unije.
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Udruga osporava presudu Vrhovnog suda iz svibnja ove godine, istaknuto je na konferenciji za novinare u subotu, kojom je zauzeto stajalište da potrošači koji su kredite iz švicarskih franaka konvertirali u eure nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, nego samo na zatezne kamate do dana konverzije.
Smatraju da takva odluka onemogućava potrošačima da u pojedinačnim sudskim postupcima dokažu kako im konverzijom nisu vraćeni svi iznosi koje su banke stekle primjenom nepoštenih ugovornih odredaba. Ističu da se prihvaćanje konverzije ne može smatrati odricanjem od prava na obeštećenje, jer potrošači u tom trenutku nisu mogli znati da će ugovorne odredbe naknadno biti proglašene nepoštenima.
Prijava se ne odnosi na pojedinačnu banku ni na konkretne zahtjeve za povrat novca, nego na sudsku praksu koju je, prema Udruzi Franak, presudom Rev-457/2025 uspostavio Vrhovni sud i koja utječe na velik broj potrošača.
Udruga ističe da je ranija praksa Vrhovnog suda omogućavala potrošačima s konvertiranim kreditima da traže povrat preplaćenih iznosa kamata i tečajnih razlika, dok je novom odlukom takva mogućnost ograničena. Prema podacima koje Udruga iznosi, oko 55.000 građana konvertiralo je kredite, a njih 30.000 podnijelo je tužbe za obeštećenje.
'Vrhovni sud je uzdrmao same temelje pravne države'
U prijavi se pozivaju i na ranije mišljenje Europske komisije u hrvatskom predmetu pred Sudom Europske unije, prema kojem bi potrošači trebali imati mogućnost punog obeštećenja ako ga nisu ostvarili konverzijom. Od Komisije traže da ocijeni je li hrvatska sudska praksa u skladu s europskim pravilima o zaštiti potrošača.
Predsjednik Upravnog odbora Udruge Franak Vlado Iljkić ocijenio je da je odluka Vrhovnog suda uzdrmala temelje pravne države i sudbene vlasti.
"Vrhovni sud je u tom smislu trebao biti jedna od najčasnijih institucija hrvatskog naroda, ali nije se pokazao takvim. Usudio bih se reći da je svojom odlukom u slučaju konvertiranih CHF kredita uzdrmao same temelje pravne države i sudbene vlasti", rekao je Iljkić.
Izrazio je nadu da će niži sudovi nastaviti donositi odluke u korist prava potrošača te da će Ustavni sud ispraviti posljedice sporne presude odlučujući o ustavnim tužbama.
Udruga očekuje da će Europska komisija utvrditi povredu prava Europske unije i poduzeti odgovarajuće korake.
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