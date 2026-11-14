Udruga Franak prijavila Republiku Hrvatsku i Vrhovni sud Europskoj komisiji

Smatraju da takva odluka onemogućava potrošačima da u pojedinačnim sudskim postupcima dokažu kako im konverzijom nisu vraćeni svi iznosi koje su banke stekle primjenom nepoštenih ugovornih odredaba. Ističu da se prihvaćanje konverzije ne može smatrati odricanjem od prava na obeštećenje, jer potrošači u tom trenutku nisu mogli znati da će ugovorne odredbe naknadno biti proglašene nepoštenima.