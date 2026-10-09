Uhićeni zlatar Paško Dodić već je osuđen u aferi Josipe Pleslić: Supruga Franciska lani tvrdila da je upala u klopku

Neva Zganec/PIXSELL

Poznati zlatar Paško Dodić, koji se sada našao pod istragom USKOK-a zbog afere s nezakonitim odlaganjem otpada, nedavno je uvjetno osuđen u drugom korupcijskom postupku. Bio je jedan od suoptuženika Josipe Pleslić, bivše Josipe Rimac, u predmetu poznatom pod nazivom "Sport i glazba".

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Njegova supruga Franciska Dodić uhićena je još u veljači prošle godine, zajedno s bračnim parom Josipom i Monikom Šincek, u sklopu istrage o nezakonitom zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju.

Franciska Dodić: "Osjećam se kao da sam upala u klopku"

Franciska Dodić nakon uhićenja odbacila je optužbe, tvrdeći da su ona i suprug u poslovnu suradnju sa Šincekovima ušli u dobroj vjeri.

Kako je tada objasnila, Šinceke je upoznala 2021. godine na Plitvicama, a oni su joj predstavili projekt proizvodnje građevinskog materijala od reciklirane plastike.

"Šinceki su nam ponudili kupnju kućica koje grade od termo betona, koji je sačinjen od 90 posto plastike i 10 posto ostalih materijala", navela je u obrani, prenosi Večernji list.

Tvrdila je da su im Šinceki pokazali certifikate o otpornosti materijala na požar te da su planirali zajednički razvijati proizvode poput montažnih kućica, grobnica i bukobrana, podsjeća novinarka Večernjeg lista Ivana Jakelić.

"Stvarno se osjećam kao da sam upala u klopku"

Suradnju su ostvarili preko tvrtke Izoxeco, u kojoj su Franciska Dodić i Monika Šincek bile direktorice. Prema njezinim riječima, Monika Šincek kupila je 50 posto udjela, ali ga nije u cijelosti platila.

Franciska je tvrdila i da je prema uputama Monike Šincek izdavala račune te da nije znala za nezakonite aktivnosti.

"Od Šinceka sam dobivala upute što trebam raditi. Govorili su da se radi o legalnom poslu", kazala je, dodajući da je posumnjala u poslovanje tek kada više nije mogla stupiti u kontakt sa Šincekovima.

"Stvarno se osjećam kao da sam upala u klopku", poručila je tada.

Dodić priznao krivnju u aferi Josipe Pleslić

Paško Dodić u međuvremenu je bio obuhvaćen i postupkom protiv Josipe Pleslić u predmetu "Sport i glazba".

Nakon priznanja krivnje nagodio se s USKOK-om te je uvjetno osuđen na deset mjeseci zatvora, uz rok kušnje od dvije godine.

USKOK ga je teretio da je od kolovoza 2019. do veljače 2020. od Josipe Pleslić tražio pomoć kako bi dvije osobe položile državni stručni ispit neovisno o njihovu stvarnom znanju.

Prema optužbama, Dodić je najprije tražio da se Mislavu Flisu, tadašnjem vježbeniku u Gradu Zagrebu, omogući uspješno polaganje ispita. Pleslić je potom, prema navodima USKOK-a, angažirala Tereziju Marić, koja je to omogućila.

Dodić je, prema istom predmetu, tražio i da se Zlatani Barišić, zaposlenoj u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, osigura prolazak državnog stručnog ispita.

Presretnuti razgovori spominju i Paška Dodića

U najnovijoj istrazi o nezakonitom odlaganju otpada istražitelji su analizirali i tajno snimljene razgovore Josipa Šinceka s drugim osobama.

U jednom od njih Šincek je sugovorniku rekao: "Zvat će te Paško, sve smo se dogovorili."

Prema neslužbenim informacijama, sugovornik je bio nadzorni inženjer Dorian Šipoš, koji se također našao među osumnjičenima u najnovijoj USKOK-ovoj akciji.

Istragom je obuhvaćena i Snježana Tomljanović, bivša čelnica senjskog komunalnog poduzeća.

USKOK je istragu o nezakonitom odlaganju otpada proširio po četvrti put, a najnovija uhićenja povezana su sa sumnjama na teška kaznena djela protiv okoliša počinjena u sastavu zločinačkog udruženja.