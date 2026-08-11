N1 u Benkovcu: 11 tisuća kubika otpada zakopano u blizini centra grada, ista shema kao u Gospiću

"Iskreno sam iznenađen da je to tako prošlo ispod radara i da su tolike količine mogle biti odložene kako u Gospiću, tako i u Benkovcu i neki lokacijama u Republici Hrvatskoj i da se to jednostavno nije preveniralo, a očito nije i mislim da je u pitanju zakon koji je preblag u tom smislu.“, kazao nam je Tomislav Bulić, gradonačelnik Benkovca (HDZ).