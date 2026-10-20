NA UDARU NEVREMENA
Upaljeni meteoalarmi: Ove dijelove Hrvatske čekaju olujno jugo i obilna kiša
Nakon razmjerno toplog početka jeseni, Hrvatsku od utorka navečer očekuje nagla promjena vremena, uz kišu, jako i mjestimice olujno jugo, a DHMZ je zbog nepovoljnih vremenskih prilika izdao upozorenja za više regija.
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Promjena vremena najprije će zahvatiti Jadran, gdje se u utorak navečer očekuje postupno povećanje naoblake. Na širem riječkom području mjestimice je moguća kiša, no glavni problem bit će jako jugo, koje bi na otocima tijekom večeri moglo dosegnuti i olujnu snagu.
Nestabilno vrijeme nastavit će se i u srijedu, kada se očekuje dodatno jačanje kiše i južnog vjetra.
Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), oborine će biti češće na Jadranu i u priobalnom zaleđu. Ponegdje će kiša biti obilnija, a mogući su i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom.
Jugo će uz obalu dodatno jačati, osobito na otocima, gdje se očekuju vrlo jaki udari vjetra. Njihova brzina mogla bi dosegnuti od 35 do 50 čvorova, odnosno od 65 do 95 kilometara na sat.
Upozorenje za pomorce i putnike
Zbog olujnog vjetra i lokalno visokih valova DHMZ upozorava na opasnost za plovidbu. Upravljanje plovilima u takvim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo i odgovarajuću opremu.
Pomorcima koji nemaju dovoljno iskustva preporučuje se da prije dolaska potencijalno opasnog vjetra i valova potraže zaklon u sigurnoj luci.
Zbog pogoršanja vremena moguće su i poteškoće u pomorskom prometu. Brojni katamarani i trajekti možda neće ploviti, pa se putnicima savjetuje da prate obavijesti o stanju u prometu.
Oprez i u unutrašnjosti
U priobalnom zaleđu i središnjim kopnenim krajevima na snazi su i upozorenja zbog jakog vjetra koji bi mogao nositi krhotine i druge predmete. Zbog toga se građanima savjetuje dodatan oprez.
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