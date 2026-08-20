Omiški požar: Zašto SRUUK nije poslao upozorenje?

"Mi i dalje mislimo da su operativne snage, pogotovo Vatrogasci, HGSS-i, Hrvatske crvene križne, na jako visokoj razini spremnosti, da je državna intervencijska postrojba ciljne zaštite nikad jača, da koordinacijski stožer i rade posao isto bi bio, slobodno je reći, bolje nego ikada i da to nije gotovo. To je posao koje nikad neće stati. Operativne snage će se i dalje razvijati, komunikacijski kanali će se one preživati i jednostavno ne možemo reći sad smo dosegli neku razinu gdje smo zadovoljni, ne moramo više ništa ulagati. Tako da u tom kontekstu zaista stojimo dobro, velike katastrofe u velikim zemljama, razvijenim zemljama vidimo da uzime puno više žrtava nego u Hrvatskoj", kaže za N1 Tomislav Marević, načelnik Sektora za pripravnost i koordinaciju.