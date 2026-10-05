zbog maratona
Velike promjene u Zagrebu: Tramvaji neće voziti centrom, zatvaraju se brojne ulice
Radi održavanja atletske utrke Zagrebački Powerade maraton sa startom i ciljem na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu u nedjelju 11. listopada bit će na snazi posebna regulacija prometa pa će tramvajski promet preko Trga bana Josipa Jelačića biti zatvoren od 7.30 do 15 sati.
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Od 8.30 zatvoren je promet na trasi utrke 10 kilometara, a od 8.45 sati na trasi utrke 21 i 42 kilometra, priopćili su u ponedjeljak organizatori. Start utrke je na Trgu bana Josipa Jelačića od 8.45 sati, a osim toga na ostatku trase utrke Jurišićeva ulica, Draškovićeva ulica, Vlaška ulica i Maksimirska ulica tramvaji također neće voziti do 15 sati. Ulicom Republike Austrije i Ilicom na potezu od Črnomerca do Trga bana Josipa Jelačića u tom razdoblju tramvaji isto tako neće voziti.
Promet za osobna vozila u razdoblju održavanja utrke od 8.15 do 14.30 biti će zatvoren na cijeloj trasi utrke, no pojedini dijelovi će se otvarati ranije.
Raskrižje Draškovićeve i Vlaške ulice, Šoštarićeva ulica, Trg Josipa Langa, Ribnjak, Medveščak ulica, Ulica Gupčeva zvijezda, Ksaverska cesta do Gračanske biti će zatvoreni od 8.15 do 10 sati kada se otvara promet na tom dijelu trase. Od raskrižja ulice Jordanovac, Maksimirske ceste i ulice Augusta Harambašića od 8.30 promet je zatvoren, a u 11 sati otvara se promet prema istoku.
Promet će biti zatvoren od 8.15 do 15 sati na dijelu staze od Trga bana Josipa Jelačića, Draškovićeva, Vlaška, Maksimirska, Ul. Josipa Sermagea, Ul. Dragutina Rakovca, Martićeva ul., Ul. Tadije Smičiklasa, Ul. Ignjata Đorđića, Palmotićeva ul., Ul. Milana Amruša, Trg Nikole Zrinskog, Ul. Nikole Tesle, Masarykova ulica, Trg Republike Hrvatske, prilaz Gjure Deželića, l Ul. Republike Austrije, Ul. Matka Talovca, Trg Francuske Republike, Ul. Grada Mainza, prilaz baruna Filipovića, Ul. Janka Vukovića, Ilica do Trga bana Josipa Jelačića.
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