Velike promjene u Zagrebu: Tramvaji neće voziti centrom, zatvaraju se brojne ulice

Od 8.30 zatvoren je promet na trasi utrke 10 kilometara, a od 8.45 sati na trasi utrke 21 i 42 kilometra, priopćili su u ponedjeljak organizatori. Start utrke je na Trgu bana Josipa Jelačića od 8.45 sati, a osim toga na ostatku trase utrke Jurišićeva ulica, Draškovićeva ulica, Vlaška ulica i Maksimirska ulica tramvaji također neće voziti do 15 sati. Ulicom Republike Austrije i Ilicom na potezu od Črnomerca do Trga bana Josipa Jelačića u tom razdoblju tramvaji isto tako neće voziti.