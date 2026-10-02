sarajevska cesta
FOTO, VIDEO / Otvorena važna zagrebačka prometnica, pogledajte kako izgleda
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici otvorit će cestovni promet na novoj Sarajevskoj cesti. Radovi su trajali dvije godine.
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Ovo je projekt koji se 20 godina obećavao stanovnicima Novog Zagreba. Time ćemo rasteretiti promet u cijelom Novom zagrebu. Otvorit ćemo prve metre pruge i dobiti potpuno novi ulazak u grad", rekao je predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić.
"Jako mi je drago da završavamo još jedan od kapitalnih projekata", rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i dodao da je ovaj projekt obećavan još i prije nego što se on rodio.
Naglasio je da je vrijednost projekta 13,3 milijuna eura, bez PDV-a. "Treba nadodati i otkup zemljišta, 5 milijuna eura. Više od 20 milijuna eura, potpuno iz gradskog proračuna", rekao je najavivši da će tramvajska pruga u pogonu biti za otprilike mjesec dana.
Naglasio je da se radi o prvim metrima tramvajske pruge nakon četvrt stoljeća. Ukupna vrijednost tog projekta, kaže, je 14 milijuna eura, s PDV-om.
U planu i izgradnja nadvožnjaka
Sarajevska cesta proširena je na puni profil s tri prometna traka za automobile u svakom smjeru, s pješačkim i biciklističkim stazama te bukobranima, u dužini od gotovo 2 kilometra.
Nova prometnica trebala bi znatno povećati kapacitet jednog od važnih južnih ulaza u Zagreb.
U planu je izgradnja nadvožnjaka kojim bi se Sarajevska cesta izravno povezala sa zagrebačkom obilaznicom, čime bi trebala dobiti još važniju ulogu u prometnom povezivanju Novog Zagreba i ostatka grada.
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