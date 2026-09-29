UMRO U 93. GODINI
Preminuo poznati pjevač: Njegove hitove pjevala je cijela Jugoslavija
Jedan od najzapaženijih pjevača zabavne glazbe šezdesetih godina, Slavko Perović, preminuo je u 93. godini.
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Posebnu popularnost stekao je izvodeći meksičke pjesme, a često je nastupao i u duetima s Nikolom Karovićem i Silvanom Armenulić.
Perović je ostao zapamćen po meksičkim pjesmama koje su šezdesetih godina bile iznimno popularne u Jugoslaviji. Među njegovim poznatijim hitovima su "Mama Huanita", "Pjesma majci", "Ja prodajem crne oči", "Jedan dan života" i "Ja pijem čašu gorkih suza", piše ShowBuzz.
Odrastao je uz operu i koncerte, a među prvim glazbenim iskustvima bilo mu je pjevanje u Kulturno-umjetničkom društvu "Ivo Lola Ribar".
Nastupao je na festivalima u Splitu, Opatiji i na Beogradskom proljeću, kao i u brojnim glazbenim televizijskim emisijama. Snimio je i duete s Nikolom Karovićem i Silvanom Armenulić.
Njegove ploče koje je objavljivala diskografska kuća Jugoton prodane su u milijunskim nakladama, a njegove pjesme ostale su dio glazbene arhive i podsjetnik na razdoblje u kojem su meksički melosi osvajali publiku diljem Jugoslavije.
Perović je bio i među pionirima Televizije Beograd, koja je počela emitirati program 1958. godine. Već 1962. godine sa svojim je triom nastupao u emisiji "Sredom u šest", koju je tada vodila glumica Beba Lončar.
Za potrebe Televizije Beograd, pod uredništvom Boška Pantića, snimio je brojne glazbene emisije posvećene Beogradu i srpskoj povijesti. U njima je izvodio stare srpske zapise, kao i skladbe poznatih autora poput Kornelija Stankovića, Isidora Bajića, Topalovića i drugih.
Slavko Perović bio je otac poznate srpske novinarke, filmske kritičarke i glavne i odgovorne urednice redakcije Zabavnog programa Radio-televizije Srbije Sandre Perović.
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