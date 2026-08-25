Puljak izgubila živce: "Zaboravite više na Jugoslaviju i ne koristite je za opravdanje HDZ-ove pljačke"

"E, znate što, muka mi je više od komentara u kojima se spominju jugočetnici. Dakle, pričamo danima o trovanju okoliša, trovanju vode, pričamo o Dugom Ratu u kojem, ono, Crno brdo stoji 20 godina i sad mi tamo, evo, sad sam pročitala neki komentar, čovjek kaže: 'Ah, ne, ne volim ni HDZ, ali gdje ćete vi nakon njih na vlast, jugočetnici?'", rekla je Puljak.