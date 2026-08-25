ODGOVOR KRITIČARIMA
Puljak izgubila živce: "Zaboravite više na Jugoslaviju i ne koristite je za opravdanje HDZ-ove pljačke"
Saborska zastupnica Marijana Puljak (Centar) oglasila se na Facebooku nakon komentara u kojima pojedinci nju i njezine kolege nazivaju "jugočetnicima".
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Poručila je da joj je dosta takvih prozivki te se osvrnula na aktualne rasprave o onečišćenju okoliša i vode, kao i na problem Crnog brda u Dugom Ratu.
"E, znate što, muka mi je više od komentara u kojima se spominju jugočetnici. Dakle, pričamo danima o trovanju okoliša, trovanju vode, pričamo o Dugom Ratu u kojem, ono, Crno brdo stoji 20 godina i sad mi tamo, evo, sad sam pročitala neki komentar, čovjek kaže: 'Ah, ne, ne volim ni HDZ, ali gdje ćete vi nakon njih na vlast, jugočetnici?'", rekla je Puljak.
Odbacila je takve prozivke, istaknuvši da je od raspada Jugoslavije prošlo više od tri desetljeća te da danas u Hrvatskoj žive generacije koje nisu doživjele rat.
"Ma koji vražji jugočetnici? Jugoslavija je samo vama u glavama, to je propala država, zaboravite na tu državu, propala je, ima više od 30 godina. Danas u Hrvatskoj žive generacije koje rata vidjele nisu, čija djeca već idu u osnovne škole, pojma nemaju što je rat i pojma nemaju što je ta vaša propala država", poručila je.
Puljak je potom ustvrdila da se Jugoslavija i dalje koristi kao opravdanje za postupke HDZ-a.
"Zaboravite više na nju i ne koristite je kao opravdanje za pljačku koju nam HDZ priređuje. Već, evo, 30 godina nas pljačkaju, a vi se bavite jugočetnicima. E pa stvarno mi je više muka", zaključila je Puljak.
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