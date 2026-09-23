Vučković SDP-ovki: "Meni su ovi iz Istre baš zabavni. Učinit ćemo sve, a vi se bavite alternativnim festivalima"

"Meni su ovi iz Istre vezano za Pazin baš zabavni. Date dozvolu, napravite štetu od 15 milijuna eura, država kaže da će pomoći iako nije opasni otpad i onda plačete zbog 15 posto. Stvarno ste nevjerojatni. Niste bili u stanju napraviti čak niti mali plan sanacije koji se napravi u mjesec dana za takvu vrstu otpada. Ali mi ćemo učiniti sve, a vi se bavite alternativnim festivalima", rekla je Vučković.