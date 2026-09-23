"frcale" opomene
Vučković SDP-ovki: "Meni su ovi iz Istre baš zabavni. Učinit ćemo sve, a vi se bavite alternativnim festivalima"
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković u srijedu je izrekao više opomena SDP-ovim zastupnicima nakon prepirke tijekom rasprave o gospodarenju otpadom i sanaciji otpada u Lici, pri čemu su Sanja Radolović i Saša Đujić udaljeni sa sjednice.
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Radolović je dobila mjeru udaljenja sa sjednice do kraja dana, a Đujić u trajanju dva dana.
SDP-ova Sanja Radolović je tijekom rasprave o izmjenama Zakona o gospodarenju otpadom upitala ministricu zaštite okoliša i zelene tranzicije Mariju Vučković hoće li Vlada, na traženje Skupštine Istarske županije, staviti izvan snage odluku o spaljivanju otpada iz Like u cementari u Istri te hoće li u cijelosti financirati sanaciju otpada u Pazinu, bez traženja 15 posto sufinanciranja od Grada Pazina.
Vučković je odgovorila da su odabrane cementare, sukladno svojim dozvolama, ovlaštene spaljivati neopasni otpad iz Gospića.
"Meni su ovi iz Istre vezano za Pazin baš zabavni. Date dozvolu, napravite štetu od 15 milijuna eura, država kaže da će pomoći iako nije opasni otpad i onda plačete zbog 15 posto. Stvarno ste nevjerojatni. Niste bili u stanju napraviti čak niti mali plan sanacije koji se napravi u mjesec dana za takvu vrstu otpada. Ali mi ćemo učiniti sve, a vi se bavite alternativnim festivalima", rekla je Vučković.
Radolović je potom kroz povredu Poslovnika poručila da je ministrica "upravo rekla sve što je trebala reći", izrazivši nadu da je javnost, posebice u Istri, čula "svako slovo".
U raspravu se uključio i SDP-ov Saša Đujić, koji je ocijenio "strašnim" ministričino izjašnjavanje o situaciji u kojoj se, kako je rekao, "truje naša voda i okoliš". Prozvao je i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića što nije reagirao na ministričinu izjavu.
"Izokrećete riječi, ministrica je rekla da ju zabavlja to što vi, koji ste napravili dug od 15 milijuna eura, sada optužujete Vladu što traži 15 posto. Potpuna je neistina da je rekla da se zabavlja što je ljudima zagađeno tlo i voda", uzvratio je Jandroković.
Kako Đujić ni nakon prve opomene nije odustajao od korištenja povrede Poslovnika za repliku i nastavio dobacivati iz klupe, Jandroković mu je udijelio ukupno pet opomena, čime je udaljen sa sjednice danas i sutra.
Radolović je uzvratila da dug nije napravio Grad Pazin, nego privatna kompanija koja je otišla u stečaj, pa je i ona zbog zlouporabe instituta povrede Poslovnika dobila četiri opomene te zabranu sudjelovanja na sjednici do kraja dana.
SDP-ov Ivan Račan ocijenio je Jandrokovićevu reakciju neprihvatljivom, a Ivana Marković (SDP) ustvrdila je da "HDZ ni predsjednik Sabora ne žele slušati o ovoj temi" pa se opomenama rješava SDP-ovih zastupnika.
Jandroković je obrazložio da je reagirao nakon što ga je Đujić izravno pozvao da to učini te opetovao da je SDP-ov zastupnik iznio lažne optužbe na račun ministrice.
"Meni je žao kada moram ovu mjeru donijeti, ali nastavljao je i nije bilo drugog izbora", dodao je Jandroković.
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