Žestok sukob na sjednici Istarske županije: Vijećnice se umalo fizički obračunale, kolege ih razdvajale

U nastavku rasprave Ferenac je odbacio usporedbu s Vižinadom, istaknuvši da je revizija njegova općina dobila uvjetno, a Veleučilište negativno mišljenje. Posebno je problematizirao činjenicu da je glavna knjiga mijenjana tijekom revizije te zatražio da se utvrdi tko je to učinio i na temelju koje dokumentacije.