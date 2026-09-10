"vi provodite incest"
Žestok sukob na sjednici Istarske županije: Vijećnice se umalo fizički obračunale, kolege ih razdvajale
Žestoka rasprava o nalazima revizije poslovanja Istarskog veleučilišta prerasla je u ozbiljan incident na sjednici Skupštine Istarske županije. Vijećnice Sanja Radolović (SDP) i Irena Peruško, s liste Borisa Miletića, žestoko su se sukobile, a njihove kolege morale su ih razdvajati. Zbog incidenta je predsjednik Skupštine Valter Flego nakratko prekinuo sjednicu.
Sve je počelo nakon što je Peruško, govoreći u ime vijećničkog kluba, kritizirala načelnika Vižinade Marka Ferenca jer je, kako je rekla, tražio odgovornost dekana Veleučilišta Daglasa Korace, dok se istodobno nije suočio s nalazima revizije u vlastitoj općini.
Na njezine prozivke odgovorila je Radolović, poručivši da SDP ne traži "ničiju glavu", već odgovornost za negativan revizorski nalaz. Potom je napala Peruško zbog toga što je glasala za izvješće Savjeta mladih Istarske županije, nakon što je njezin sin sudjelovao u predstavljanju tog izvješća.
"Prozivate načelnika Ferenca, a vi provodite incest promovirajući svog sina u Savjetu mladih", rekla je Radolović.
Ta je opaska izazvala burnu reakciju Peruško, koja je počela vikati iz vijećničkih klupa. Situacija je eskalirala do te mjere da je zamalo došlo do fizičkog obračuna, pa su kolege morale stati između dviju vijećnica, piše Boris Bilas za Glas Istre.
U nastavku rasprave Ferenac je odbacio usporedbu s Vižinadom, istaknuvši da je revizija njegova općina dobila uvjetno, a Veleučilište negativno mišljenje. Posebno je problematizirao činjenicu da je glavna knjiga mijenjana tijekom revizije te zatražio da se utvrdi tko je to učinio i na temelju koje dokumentacije.
Vijećnik Možemo! Slaven Boljun također je zatražio odgovore o tome tko je "otključao" glavnu knjigu i zašto su podaci mijenjani tijekom revizije. Istaknuo je da je revizija opravdana, ali upozorio da eventualnu pronevjeru ne utvrđuje revizija, već nadležne državne institucije.
Iz HDZ-a su poručili da negativan nalaz treba shvatiti ozbiljno. Mario Bratulić ocijenio je da netko mora preuzeti odgovornost, ali i istaknuo kako bi revizija trebala otvoriti širu raspravu o budućnosti visokog obrazovanja u Istri. Ponovno je podržao ideju spajanja Veleučilišta sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli.
S druge strane, Robert Velenik iz IDS-a upozorio je da se nalaz revizije ne smije politizirati. Naglasio je da revizija nije utvrdila fiktivne račune, osobnu korist dekana ni manjak novca.
Župan Boris Miletić također je potvrdio da je nalaz revizije negativan, ali naglasio da je ključni problem bilo otvaranje glavne knjige nakon predaje financijskih izvještaja. Prema njegovim riječima, riječ je o preknjižavanju oko 800 eura, a nije utvrđena nikakva pronevjera.
"Ne želimo umanjiti nalaz revizije koji je negativan i to nije dobro", poručio je Miletić, dodajući da je Veleučilište prihvatilo preporuke revizije te da je velik dio njih već proveden.
Dekan Daglas Koraca na kraju je odbacio tvrdnje o kaznenim djelima, pronevjeri ili osobnoj koristi. Kazao je da su financijski aspekti poslovanja Veleučilišta uredni te da je svih 16 preporuka revizije prihvaćeno, a većina nedostataka već uklonjena.
Prema njegovu objašnjenju, negativno mišljenje posljedica je toga što je glavna knjiga, bez znanja Veleučilišta, bila otključana nakon predaje financijskih izvještaja. Koraca je naglasio da nakon ulaska Veleučilišta u riznicu Istarske županije takva situacija više nije moguća.
Veleučilište je, dodao je, prošlo proces reakreditacije te nastavlja s radom i provedbom dva europska projekta.
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