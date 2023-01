Vidović o besplatnim obrocima: “Ovo nije poklon Vlade”

Podijeli :

Potpredsjednik Sabora Davorko Vidović (Socijaldemokrati) govoreći o aktualnim temama u Newsroomu dotaknuo se i uvođenja besplatnih obroka u osnovne škole.

Poručio je da se radi o jednoj dobroj i kvalitetnoj ideji, ali da je mogla biti bolje pripremljena.

“Nisam siguran da se napravilo puno toga u godini dana koja je uslijedila nakon najave. Stječe se dojam da je od prije mjesec i pol dana započela cijela priča”, rekao j Vidović osvrćući se na činjenicu da nisu sve škole u istom položaju zbog čega se čini da će neke škole imati više kuhanih i zdravih obroka od drugih.

Napominje da ovo nije ničiji poklon pa ni Vlade jer je riječ o javnim sredstvima, od kojih velik dio dolazi iz europskog socijalnog fonda. Ipak, ponovio je da je riječ o dobroj mjeri.

“Razgovarao sam s jednom obitelji iz Zagreba koja ima troje školaraca. Njima je to 600 kuna uštede mjesečno. To su jedne tenisice za svako dijete u 3 mjeseca. I to je važan aspekt”, rekao je Vidović pa se potom osvrnuo i na manjkavosti koje su isplivale na površinu nakon uvođenja ove mjere.

“Nije dobro što će djeca opet uzimati lisnato tijesto, pogačice, pekarske proizvode, koji nisu baš najzdravije rješenje. Ali možda će to potaknuti osnivače da s lokalnim OPG-ima naprave trajnije ugovore o nabavci sirovine za te obroke. Razgovarao sam i s kolegama iz Splita koji imaju prijedlog da se u ovoj situaciji pokuša iskoristiti kuhinja i menza Studentskog centra u Splitu za neke škole ili vrtići koji imaju kuhinju da povećaju broj tih obroka”, naveo je Vidović.

