“Vlada je odgovorna Saboru”. Prozvani pravnici objasnili zašto Plenković krši Ustav

Profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu Đorđe Gardašević objasnio je, kao i njegovi kolege stručnjaci, na koji način premijer Andrej Plenković krši Ustav samostalnim odlučivanjem o smjenama ministara. Na što se on u svom stilu obrušio na njih i rekao im da nemaju pojma.

Sve zbog upozorenja da premijer ministre ne može smjenjivati tako što ce im tajnica napisati rješenje. Prozvani pravnici danas su na društvenim mrežama, između ostalog, uputili glavnog tajnika HDZ-a da u članku 115/1 Ustava RH piše da je “Vlada je odgovorna Hrvatskom saboru.”

Zastupnik K. Katičić odgovara pravnicima pa kaže: “I na kraju – parlament je iznad izvršne vlasti u skupštinskom sustavu kakav je postojao u vrijeme bivše Jugoslavije.” U članku 115/1 Ustava RH piše doslovno ovo: “Vlada je odgovorna Hrvatskom saboru.”https://t.co/yUqzF1oQ7Y — Đorđe Gardašević (@DjGarda) December 23, 2023

“Cijela priča oko parlamentarne vlade je ta da izvršna vlast, što je u ovom slučaju Vlada Republike Hrvatske, proizlazi iz parlamenta. Naše ustavno rješenje je takvo da ako premijer želi zamijeniti nekog ministra, on treba otići u Sabor i zatražiti od Sabora da podrži tu njegovu odluku. Premijer kao netko tko vodi Vladu treba imati neku vrstu inicijative i trebao bi moći birati ljude s kojima radi. On ih može i mora mijenjati, ali ne na način na koji on radi, pozivanjem na krivu normu Ustava”, rekao je Gardašević za N1 i nastavio:

“On se poziva na članak 110 Ustava, koji ga ovlašćuje da predlaže nove članove Vlade, ali ga ne ovlašćuje da ih razrješuje. On mora otići u Sabor i tražiti od Sabora da mu izabere novog ministra. Ako on to čini na ovaj način, pozivanjem na pogrešnu normu, ne razumije osnove vladavine prava, a osnove vladavine prava su da tijela javne vlasti, gdje spada i on, čine samo ono što im je Ustavom i zakonom dano u nadležnost, a ne da interpretiraju po svojoj volji.”

Eto. Nas nekoliko reagirali na izjavu predsjednika Vlade… Jutarnji list – Premijer nije ni kancelar, a ni Macron. Morao bi znati da je Sabor iznad njega https://t.co/XyhiaGoz1i — Đorđe Gardašević (@DjGarda) December 22, 2023

Ali, na to im je premijer tijekom sjednice Odbora za gospodarstvo poručio da “govore besmislice i ne razumiju temelje političke arhitekture”, a onda im je glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić rekao da se “ulizuju politički protiv struke”. Sve zbog upozorenja da premijer ministre ne može smjenjivati tako što ce im tajnica napisati rješenje.

U petak je u emisiji N1 Studio uživo Gardašević i dodatno pojasnio problem neustavne smjene ministara, a kontinuirane usporedbe Plenkovića s francuskim predsjednikom smatra “temeljnom pogreškom ustavnog prava”. Više o tome možete pogledati u samoj emisiji OVDJE.

