Četvrti krug pregovora
Bolja ponuda Vlade za državne službenike, Jagić otkrio gdje je postignut najveći pomak
U četvrtom krugu pregovora sa sindikatima državnih službi Vladina ponuda znatno je bolja nego u prethodnim krugovima, a najveći je pomak ostvaren u povećanju iznosa za topli obrok, izjavio je u srijedu predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić.
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Jagić je nakon sastanka s ministrom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alenom Ružićem rekao da sindikati zasad neće izlaziti s konkretnim brojkama jer žele pričekati i ishod pregovora sa sindikatima javnih službi.
"U svakom slučaju, pregovori idu u boljem smjeru od prošlih", rekao je Jagić.
Istaknuo je da su dvije najvažnije teme povećanje iznosa za topli obrok, kao novo materijalno pravo koje bi se ubuduće povećavalo u skladu s rastom plaća i inflacijom, te povećanje osnovice plaće.
Dodao je da se pregovara o povećanjima za dvije godine, odnosno 2027. i 2028., te da će sindikati ponudu razmotriti sa svojim tijelima prije konačnog očitovanja i eventualnog potpisivanja kolektivnog ugovora koji je istekao.
Nakon sastanka sa sindikatima državnih službi, održat će se sastanak sa sindikatima javnih službi koji počinje u 11 sati.
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