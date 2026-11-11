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Četvrti krug pregovora

Bolja ponuda Vlade za državne službenike, Jagić otkrio gdje je postignut najveći pomak

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Hina
|
11. stu. 2026. 11:22
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29.10.2026., Zagreb - Sastanak sa sindikatima drzavnih i javnih sluzbi na kojem se vode pregovori o detaljima temeljnih kolektivnih ugovora za drzavne i javne sluzbe. Izjave nakon sastanka Dubravko Jagic Photo: Josip Regovic/PIXSELL
Josip Regovic/PIXSELL

U četvrtom krugu pregovora sa sindikatima državnih službi Vladina ponuda znatno je bolja nego u prethodnim krugovima, a najveći je pomak ostvaren u povećanju iznosa za topli obrok, izjavio je u srijedu predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić.

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Jagić je nakon sastanka s ministrom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alenom Ružićem rekao da sindikati zasad neće izlaziti s konkretnim brojkama jer žele pričekati i ishod pregovora sa sindikatima javnih službi.

"U svakom slučaju, pregovori idu u boljem smjeru od prošlih", rekao je Jagić.

Istaknuo je da su dvije najvažnije teme povećanje iznosa za topli obrok, kao novo materijalno pravo koje bi se ubuduće povećavalo u skladu s rastom plaća i inflacijom, te povećanje osnovice plaće.

Dodao je da se pregovara o povećanjima za dvije godine, odnosno 2027. i 2028., te da će sindikati ponudu razmotriti sa svojim tijelima prije konačnog očitovanja i eventualnog potpisivanja kolektivnog ugovora koji je istekao.

Nakon sastanka sa sindikatima državnih službi, održat će se sastanak sa sindikatima javnih službi koji počinje u 11 sati.

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