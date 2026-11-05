Vlada i sindikati se nisu dogovorili. Ružić: Nastavljamo pregovore idući tjedan

Razgovor je bio dinamičan, na trenutke i s povišenim tonovima, ali argumentiran u dobrom duhu razumijevanja, svatko zastupa svoje interese i poglede, ali neupitno smo na odgovoran način razmijenili argumente i uz obostrano razumijevanje za pozicije druge strane. Vlada mora skrbiti o proračunu, a sindikati o pravima i radnim uvjetima članstva, istaknuo je Ružić. Izrazio je uvjerenost da su, ako se nastavi tim smjerom, ne samo forma nego i sadržaj na dobrom putu. Postigli smo dogovor oko nematerijalnih prava i nekim tehničkim aspektima i pojedinostima, dodao je.