DRŽAVNA SLUŽBA
Vlada i sindikati se nisu dogovorili. Ružić: Nastavljamo pregovore idući tjedan
Ministar rada Alen Ružić nakon razgovora s predstavnicima reprezentativnih sindikata državnih službi izvijestio je u četvrtak kako nisu postigli dogovor oko financijskog dijela, ali da su izneseni argumentirani stavovi i približeni te da se pregovori nastavljaju idući tjedan.
Naime, Vlada je ponudila rast osnovice plaća od po tri posto za 2027. i 2028. godinu.
U srijedu 11. studenoga nastavljaju se pregovori sa predstavnicima javnih i reprezentativnih sindikata koji su najavili konzultacije sa članstvom, a Vladin pregovarački odbor će razmisliti o argumentima i perspektivama reprezentativnih sindikata državnih službi i nadam se da ćemo ići prema dogovoru, rekao je u izjavi za medije ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
Razgovor je bio dinamičan, na trenutke i s povišenim tonovima, ali argumentiran u dobrom duhu razumijevanja, svatko zastupa svoje interese i poglede, ali neupitno smo na odgovoran način razmijenili argumente i uz obostrano razumijevanje za pozicije druge strane. Vlada mora skrbiti o proračunu, a sindikati o pravima i radnim uvjetima članstva, istaknuo je Ružić. Izrazio je uvjerenost da su, ako se nastavi tim smjerom, ne samo forma nego i sadržaj na dobrom putu. Postigli smo dogovor oko nematerijalnih prava i nekim tehničkim aspektima i pojedinostima, dodao je.
Upitan što u slučaju nepostizanja dogovora uoči skorog donošenja državnog proračuna za iduću godinu, rekao je kako čine sve da se dogovor postigne u roku, ocijenivši da je opcija nepostizanja dogovora manje vjerojatna, no da će se u tom slučaju primijeniti standardne procedure u skladu sa zakonom.
Jagić: Nadamo se da će Vladina konačna ponuda biti na zadovoljstvo članova sindikata
Predsjednik Sindikata hrvatske policije Dubravko Jagić potvrdio je da dogovor nije postignut, no da je Vladina ponuda povoljnija i bolja od prethodne - rast osnovice od tri posto, kao i za javne službe, no da ju nisu zasad prihvatili. Očekujemo nastavak pregovora idući tjedan i očekujemo konačan stav Vlade, vjerojatno i sindikata. Nadamo se da će Vladina ponuda biti na zadovoljstvo našeg članstva. Pregovori su proces i ne završavaju uvijek kako bi jedna ili druga strana željela. Nama su najvažnija poboljšanja materijalnih prava, poručio je Jagić.
Na upit je li sindikatima prihvatljivo da se odmah dogovaraju uvjeti za 2027. i 2028. godinu, Jagić je rekao kako je to jedna od tema za daljnji nastavak pregovora.
Razgovor s članstvom o Vladinoj ponudi bit će do srijede, najavio je predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a Zdravko Lončar, dodavši kako se zalaže da se u pregovorima gledaju ekonomski pokazatelji i utvrde jasna pravila. Izađemo li iz tih gabarita uz zaštitne mehanizme, opet možemo sjesti i razgovarati, dodao je Lončar napomenuvši da prate pokazatelje i u skladu s njima postupaju. Bude li nešto izvanredno što nismo predvidjeli razgovarat ćemo i riješiti problem, dodao je.
Ministar Ružić upitan o tvrdnji dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića o konzumaciji kokaina u državnim institucijama, rekao je kako su izričito protivio uporabe zabranjenih tvari osobito na radnom mjestu i ako podaci upućuju na porast zloporabe, svakako će se intenzivirati kontrole.
Najavio je da će već dana pregledati baze podataka i vidjeti postoje li novi elementi ili je riječ samo o nekakvim medijskima artikulacijama starih podataka ili imamo nove podatke koji bi zahtijevali da promjenu pristupa i intenzivnije kontrole. Zakon o radu je vrlo jasan i moramo osigurati radne uvjete i sigurnost na radu za sve zaposlenike i korisnike usluga bez obzira o kojim se radnim mjestima, uslugama i djelatnostima radi i postupit ćemo u skladu sa Zakonom, naglasio je Ružić.
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