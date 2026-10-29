TRAŽE RAST OSNOVICE OD 9 POSTO
Sindikati odbili Vladinu ponudu: "Nismo očekivali da će biti tako niska"
Sindikati javnih službi odbili su u četvrtak Vladinu ponudu povećanja osnovice plaća za 1,5 posto od 1. siječnja 2027. i naknade za topli obrok od 20 eura mjesečno te ostaju pri zahtjevu za devetpostotnim povećanjem osnovice i naknadom za prehranu od 65 eura.
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Predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske (SSZSSH) Stjepan Topolnjak izjavio je nakon pregovora da sindikati nisu očekivali tako nisku ponudu, a novi sastanak s Vladom zakazan je za utorak.
Nakon sastanka s predstavnicima 11 reprezentativnih sindikata javnih službi, ministar rada Alen Ružić rekao je da Vladina ponuda nije bila prihvatljiva sindikatima te istaknuo važnost proračunske i fiskalne održivosti.
Naglasio je da je naknada za prehranu nova kategorija prava te da je pregovore potrebno nastaviti razmjenom argumenata, uzimajući u obzir proračunske mogućnosti.
Topolnjak: Nismo očekivali da će ponuda biti tako niska
Topolnjak je ponovio da je sindikatima neprihvatljivo ponuđeno povećanje osnovice od 1,5 posto i naknada za prehranu od 20 eura mjesečno.
"Znali smo da će Vlada ponuditi najmanje što može jer tako obično počinju pregovori, no nismo očekivali da će ponuda biti na tako niskoj razini. I sam je ministar bio svjestan da ćemo je odbiti", rekao je Topolnjak.
Dodao je da sindikati očekuju novu ponudu i Vladine financijske projekcije za 2027. i 2028. godinu.
Topolnjak je upozorio da bi povećanje plaća zaposlenih s najnižim koeficijentima u javnim službama moglo biti manje od rasta minimalne plaće te da bi se zato ponovno mogao uvesti zaštitni dodatak za radnike s najnižim primanjima.
Istovjetnu Vladinu ponudu ranije je u četvrtak odbio i Sindikat policije Hrvatske, koji sudjeluje u odvojenim pregovorima za državne službe. Njegov predsjednik Dubravko Jagić poručio je da povećanje osnovice od 1,5 posto i naknada za topli obrok od 20 eura nisu prihvatljivi. Novi krug pregovora sa sindikatima državnih službi zakazan je za 5. studenoga.
Pregovori Vlade i sindikata državnih i javnih službi počeli su 19. listopada i vode se odvojeno. Sindikati javnih službi pregovaraju o osnovici plaća i drugim materijalnim pravima u okviru Temeljnog kolektivnog ugovora, a sindikati državnih službi o novom kolektivnom ugovoru.
Ružić za ponedjeljak najavio predstavljanje izmjena Zakona o radu
Na početku obraćanja medijima ministar Ružić podsjetio je da se 29. listopada obilježava Međunarodni dan skrbi i podrške, koji su Ujedinjeni narodi ustanovili 2023. godine.
Istaknuo je važnost tog dana za pružatelje usluga osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama te najavio predstavljanje izmjena Zakona o radu u ponedjeljak, kao i sastanak Nacionalnog panela roditelja njegovatelja u utorak.
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