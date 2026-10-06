VIDEO / Što je sve vlč. Krunoslav Karas poručio s oltara? Poslušajte cijelu propovijed koja je zapalila mreže

"Kad ljudi ulaze u brak, onda što rade? Pa eto, živjet ćemo neko vrijeme s mamom i tatom. Bježite od mame i od tate. Bježi od svekra i od svekrve. Sad malo i muškarcima da dam jedan savjet, bježi od punca i punice. Nemojte pristajati na to da živite u istoj kući i u istom domaćinstvu. Neka ni brat ni sestra tvoga muža ili tvoje žene ne budu blizu tebi, ne da Bože u istoj kući ili u istom dvorištu. Ne pričam vam napamet, pričam ono što slušam 20 godina.