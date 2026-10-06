poruka ženama
VIDEO / Što je sve vlč. Krunoslav Karas poručio s oltara? Poslušajte cijelu propovijed koja je zapalila mreže
Nije rijetkost da propovijed svećenika odjekne u javnosti, ali rijetko koja je izazvala toliko rasprava kao ona vlč. Krunoslava Karasa o tome kako bi žene trebale ulaziti u brak.
"Znate što bih vam prvo rekao? Posebno djevojkama, posebno ženama. Mi danas više nismo ni u 19. ni u 20. stoljeću. Ja sam rođen još u 20. stoljeću, ali mi više ne živimo u prošlosti, mi živimo danas.
Ja bih rekao posebno vama, djevojke, žene, danas, po mom mišljenju, mom osobnom mišljenju, nijedna žena ne bi trebala ući u brak, prvo, da nije obrazovana, drugo, da nije zaposlena i da nema svoj kruh u rukama. Žena se ne smije učiniti ovisnom o muškarcu. Žena treba biti neovisna, žena treba biti emancipirana. Netko će reći: 'Evo, vidi feminista.' Pa i jesam u jednu ruku, da. Zašto? Znate, kad čuješ toliko problema i nevolja, osvijestiš se.
Žena se, nažalost, učini ovisnom o muškarcu, da je muškarac taj koji vlada, koji gospodari, koji privređuje, a ti si tu da šutiš i slušaš. Ne, ne, to nije volja Božja, to nije ono što Bog želi. Žena mora biti emancipirana, žena mora biti neovisna i ne smije biti ovisna o muškarcu", rekao je svećenik, a njegove su riječi izazvale ogromnu pažnju u javnosti.
I dok jedni na mrežama hvale svećenika i njegov jasan stav, drugi nisu zadovoljni.
"Ja to govorim u ime Isusa Krista, jer sam se toliko naslušao bračne nevolje žena da mi je, vjerujte, preko glave toga. A to naša katolička tradicija nameće ženama, to nije od Boga. Zato se treba trgnuti, treba shvatiti. Ti, ženo, si itekako sposobna i kvalitetna, nemoj srljati u brak, dobro razmisli za koga se to udaješ", poručio je svećenik s oltara na misi u Slavonskom Brodu.
Odnos s roditeljima
"Kad ljudi ulaze u brak, onda što rade? Pa eto, živjet ćemo neko vrijeme s mamom i tatom. Bježite od mame i od tate. Bježi od svekra i od svekrve. Sad malo i muškarcima da dam jedan savjet, bježi od punca i punice. Nemojte pristajati na to da živite u istoj kući i u istom domaćinstvu. Neka ni brat ni sestra tvoga muža ili tvoje žene ne budu blizu tebi, ne da Bože u istoj kući ili u istom dvorištu. Ne pričam vam napamet, pričam ono što slušam 20 godina.
Roditelji, koliko god da vas vole, imaju u sebi taj jedan nezdravi nagon posesivnosti da se miješaju u brakove svoje djece, da guraju nos tamo gdje im nije mjesto. Vaš brak je samo vaš brak, ono što se događa između vas dvoje je vaše, nema tu što raditi ni svekrva ni punica, to je vaš život, vi ste zasnovali tu obitelj.
Ne kaže li Sveto pismo da će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i dvoje njih bit će jedno tijelo? Otići ćeš iz onog obiteljskog gnijezda, moraš se otkinuti od roditelja", rekao je Karas.
"Tu bih rekao djevojkama, čuvajte se maminih sinova. Pazi dobro da se za takvog ne udaš jer se nisi udala samo za njega neko si se i za nju udala.
Miješat će ti se u najmanju sitnicu u braku. Imat ćeš pakao od svoga braka zbog roditelja. Ja vam pričam ono što sam čuo na svoje uši i ono što sam vidio. Strašno. Vas dvoje, kad jednog dana uđete u brak, vi trebate biti svoji ljudi. Vas dvoje ste jedno tijelo, nisu ni mama ni tata tijelo s vama, kako kaže Sveto pismo", rekao je svećenik.
"Nema ljubavi ako se ne gradi na zdravom temelju", zaključio je Karas propovijed.
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