VIDEO / Propovijed skupila pola milijuna pregleda: "Žena nije tu da šuti i sluša"

"Žena se, nažalost, učini ovisnom o muškarcu. Da, muškarac je taj koji vlada, koji gospodari, koji privređuje, a ti si tu da šutiš i slušaš. Ne, to nije volja Božja. To nije ono što Bog želi. Žena mora biti emancipirana, žena mora biti neovisna i ne smije biti ovisna o muškarcu", poručio je Karas.