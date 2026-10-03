SVEĆENIK KRUNOSLAV KARAS
VIDEO / Propovijed skupila pola milijuna pregleda: "Žena nije tu da šuti i sluša"
Snimka propovijedi svećenika Krunoslava Karasa, u kojoj govori o položaju žena u braku i poručuje da bi trebale biti obrazovane, zaposlene i financijski neovisne, privukla je veliku pozornost na društvenim mrežama. Video objavljen na stranici Studentskog katoličkog centra Slavonski Brod podijelila je i Severina.
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Karas se tijekom propovijedi izravno obratio djevojkama i ženama.
"Djevojke, žene, po mom mišljenju, mom osobnom mišljenju, nijedna žena ne bi trebala ući u brak: prvo, da nije obrazovana, drugo, da nije zaposlena i da nema svoj kruh u rukama. Žena se ne smije učiniti ovisnom o muškarcu. Žena treba biti neovisna, žena treba biti emancipirana. Netko će reći: 'Evo, vidi, feminista.' Pa i jesam u jednu ruku, da", rekao je.
Objasnio je da je do takvog stava došao slušajući o problemima i nevoljama s kojima se žene susreću.
"Žena se, nažalost, učini ovisnom o muškarcu. Da, muškarac je taj koji vlada, koji gospodari, koji privređuje, a ti si tu da šutiš i slušaš. Ne, to nije volja Božja. To nije ono što Bog želi. Žena mora biti emancipirana, žena mora biti neovisna i ne smije biti ovisna o muškarcu", poručio je Karas.
Snimka prikupila više od pola milijuna pregleda
Njegova propovijed izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama. Snimka je prikupila više od pola milijuna pregleda, gotovo 30 tisuća lajkova i više od tisuću komentara.
Brojni korisnici podržali su njegove poruke.
"Najrealnije što sam dosad čula, bez romantiziranja", "Svaka vam čast, osviješten čovjek i duhovnik" i "Nisam vjernica i ne idem u crkvu, ali ovog bih svećenika rado poslušala", neki su od komentara.
Bilo je, međutim, i onih koji se s njegovim stavom nisu složili. Pojedine korisnice istaknule su da su same odlučile ostati kod kuće i posvetiti se odgoju djece, dok su drugi njegove izjave povezivali s problemima u brakovima.
Tko je Krunoslav Karas?
Prema podacima objavljenima na stranicama osječke Župe sv. Ćirila i Metoda, Krunoslav Karas rođen je 1979. godine u Osijeku. Školovao se u Dardi i Osijeku, gdje je završio Graditeljsko-geodetsku školu i stekao zvanje građevinskog tehničara.
Nakon odsluženja vojnog roka upisao je studij teologije, a 2005. diplomirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Iste je godine zaređen za đakona.
Karas danas djeluje kao župnik Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Brodskom Vinogorju u Slavonskom Brodu te kao studentski kapelan i duhovnik.
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