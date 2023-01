Vojković o ispadu HDZ-ovke: “To je huškanje na nacifašističkim osnovama”

Podijeli :

Izvor: N1

Goran Vojković u Studiju uživo N1 televizije govorio je o političkim aktualnostima, ratu vlade i trgovaca te rekonstrukciji Vlade.

Vojković kaže kako se u ratu između trgovaca i Vlade dogodilo jedino to što uvođenjem eura sad možemo usporediti cijene u Hrvatskoj i drugim zemljama.

Vojković kaže da smo imali samo jedan padobran pri uvođenju eura, a to je dvojno iskazivanju cijena pa možemo usporediti cijene u kunama i eurima. Također kaže kako je Vlada znala da bi se dizanje cijena i zaokruživanje moglo dogoditi, ali se pravila da ne postoje problemi na maloprodajnom tržištu u Hrvatskoj.

Vlada se pokušava pred svojim biračkim tijelom opravdati

Hrvatska je dugo vremena jedin veliki subjekt koji je diktirao cijene. “Ako je Agrokor prodavao nešto za 10 kuna, konkurencija kad se pojavila nije morala prodavati taj isti proizvod za 6, prodavala ga je za 9 kuna. Takav se model se nastavio, ispali smo skuplji od drugih zemalja u susjedstvu”, kaže Vojković i dodaje da su se tek sad potrošači osvjestili. Dodaje i to da su Hrvati dosta vjerni kupci, odlaze samo jednu trgovinu, ne vole šetat između više njih.

Objasnio je kako trgovački lanci proučavaju tržište i kako dižu cijenu.

Kaže kako se Vlada pokušava pred svojim biračkim tijelom opravdati kako nešto rade. “Oni mogu malo eventualno sankcionirati ako je netko krivi tečaj iskoristio”, kaže Vojković i dodaje da je u ovo doba inflacije teško prepoznati što je neopravdano dizanje cijena te kako konkurencija mora odraditi kako bi se cijene spustile.

“To što mi nemamo dovoljnu konkurenciju među trgovcima, to što postoje nekakvi dogovori je jedna druga stvar”, kaže Vojković. Dodaje kako će plaće rasti deficitarnim radnicima, a ostalima da ni povećanje od 10 posto neće biti dovoljno, jer je inflacija već preko 13 posto.

“Vlada sad pred svojim biračima pokušava prikazati da nešto radi”, kaže Vojković i dodaje da je to spin.

“Trgovce je teško kažnjavati na slobodnom tržištu”

Je li moguće da se u doba inflacije nisu pripremili mehanizmi da se zabrane zaokruživanje cijena. Kaže kako su se i od ljeta, kad smo saznali kad točno ulazimo u euro, mogao se pratiti rast cijena.

Komentirao je i najavu sankcioniranja trgovaca od strane Ministarstva financija. Kaže kako je trgovce teško kažnjavati na slobodnom tržištu.

“Čim se u zakonskom propisu počne pojavljivati poštenje, bježi te od toga”, kaže Vojković i dodaje da je poštenje subjektivna kategorija.

“Vlada može smanjiti poreze i trošarine i onda mogu pratiti cijene i tražiti da trgovci objave tablice. Vlada može smanjiti porez na dohodak i plaće te omogućiti dolazak boljih trgovačkih lanaca u Hrvatsku. Sve ostalo je pucanj u prazno”, kaže Vojković.

Kaže i kako u drugim državama serviseri i trgovci jako paze jer potrošači gledaju gdje će proći jeftinije. Kaže i kako i mi kao potrošači moramo mijenjati navike, koristi aplikacije koje uspoređuju cijene i ići tamo gdje nam je jeftinije.

“I u socijalizmu su se mogli čuti disonantni tonovi”

Komentirao je i smjenu Nataše Tramišak. Kaže kako se slavonski HDZ jako bunio, što nije uobičajeno u toj stranci. “Ali nije to HDZ izmislio i u socijalizmu su se mogli čuti disonantni tonovi kako bi se pokazalo da ima demokracije, a sustav je ostajao kakav je bio nije to HDZ izmislio”, kaže Vojković

Kaže da smjena Tramišak nije dobro objašnjena, ali i da je premijer taj koji sklapa svoj tim. “No, dok ona sjedi u Saboru i podržava vladajuće ništa se nije dogodilo”, zaključuje Vojković i dodaje da nikad nećemo saznati zašto je ona otišla, jer svi šute pa i Tramišak.

Kaže da je Branko Bačić jak čovjek stranke i očigledno je da je iskoristio staru taktiku koju HDZ često koristi – “mi krećemo ispočetka”. Kaže da su to svaki put napravili kad bi izbacili svog predsjednika i kretali ispočetka, kao da je svaki put nova stranka osnovana.

Kaže da bi građani mogli zaboraviti to što dvije godine nije rađeno ništa na obnovi. Daje primjer kako su ljudi zaboravili i to da je Zoran Milanović bio četiri godine loš premijer, pa su ga izabrali za predsjednika. “Kratko pamćenje je u birača. Bačić ima dobru taktiku. Ja sam novi čovjek, idemo novim putem, ovo sve do sad nije bilo dobro. Najžalosnije je da je ovaj zakon o obnovi podržao i veći dio oporbe”, kaže Vojković.

Rekao je i kako je taj zakon bio nevjerojatno loš, izbirokratiziran i da je bilo jasno da taj model neće napraviti ništa. “Napravljen je kompliciran proces i sad kako se približavaju izbor, HDZ je napravio odličan potez. Stavili su starog/novog čovjeka, koji je operativan, koji neće politički ugroziti Andreja Plenkovića svojim uspjehom i on će neke stvari sad napraviti”, kaže Vojković.

Kaže da treba napraviti reformu koju nitko ne želi napraviti. “Ne diraj ništa, jer ne znaš tko je čiji”, kaže Vojković da se zbog takve logike ne želi raditi bilo kakva reforma.

Komentirao je i izborne jedinice. Kaže kako one nisu prirodne cjeline i da odgovaraju HDZ-u jer onemogućuju stvaranje alternativnih lista i stranka.

Dodao je i da poreznu prijavu koja je najvažnija stvar u svakoj državi možemo elektronski predati, a ne možemo glasati. Objašnjava kako bi elektronsko glasanje dovelo 5-6 novih zastupnika s kojima bi HDZ morao ulaziti i dogovarati koalicije, a to HDZ-u ne odgovara.

Komentirao je i sramotni ispad zastupnice HDZ-a Majde Burić koja je jučer zastupnici RF-a Katarinu Peović, rekla da je srboljub.

Kaže da to ne bi trebala biti uvreda. “Teško je ući u misaone procese drugih ljudi. To je pokušaj glupe uvrede”, kaže Vojković. Dodaje da iako se u programu Radničke fronte može naći stotinu stvari zbog kojih bi ih mogli konkurentni argumentirano napasti, oni padaju na najbanalnije stvari.

“To je pokušaj uvrede. Stvaranje nekog šovinizma, huškanje. Ona je nešto rekla o Peović koji će dio birača napadati tu osobu na na nacionalnim, šovinističkim i nacifašističkim osnovama”, kaže Vojković i dodaje da to više govori o osobi koja je to izrekla.

