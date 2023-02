Amerikanci iznad Kanade srušili novi objekt

Još jedan neidentificirani objekt oboren je iznad zračnog prostora Sjeverne Amerike, potvrdio je kanadski predsjednik Justin Trudeau.

Rekao je da je objekt “narušio kanadski zračni prostor” i da je oboren iznad Yukona na sjeverozapadu Kanade.

Odmah su podignuti i kanadski i američki borbeni avioni kako bi pronašli i oborili objekt. Trudeau kaže da ga je uništio američki F-22.

Trudeau kaže i da je dao nalog te da je razgovarao s američkim predsjednikom Joeom Bidenom.

“Kanadske snage će sada izvući i analizirati olupinu objekta”, napisao je na Twitteru.

I spoke with President Biden this afternoon. Canadian Forces will now recover and analyze the wreckage of the object. Thank you to NORAD for keeping the watch over North America.