Vozači će plaćati skuplje: Nova godina donosi i nove cijene goriva

N1 / Uroš Kokol, Ilustracija

Gorivo će u novoj godini biti skuplje.

Kako doznaje Dnevnik Nove TV, od srijede bi benzin trebao poskupjeti za dva eurocenta, a dizel za jedan cent.

Totalni kolaps uoči Božića: Brodovi kasne, opet bi mogle rasti cijene hrane i goriva

A prije toga, u utorak, gorivo bi na jedan dan moglo i poskupjeti znatno više. Litra benzina će biti skuplja za dva centa, litra dizela za jedan pa će se njihova cijena izjednačiti.

No, to će se dogoditi u srijedu, a prije toga moguće je i još jedno – jednodnevno poskupljenje. Uredba koja ograničava cijene goriva na snazi je do 1 siječnja, a nova neće stupiti na snagu do 3. siječnja. To znači da u utorak 2. siječnja 2024. teoretski opskrbljivači gorivom mogu staviti cijene goriva kakve god žele. Stoga vozači trebaju biti na oprezu.

U odnosu na cijene s početka siječnja ove godine benzin od srijede će biti skuplji za 7 centi, a dizel 7 centi jeftiniji.

