Igor Kralj/PIXSELL

Novoizabrana predstojnica radiologije u KBC-u Sestre milosrdnice Dijana Zadravec potvrdila je u četvrtak da je od ravnatelja Davora Vagića zatražila odobrenje za istupanje u medijima kako bi se očitovala o medijskim napisima, no on joj, kako ističe, nije odgovorio na zahtjev.

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Dijana Zadravec je u molbi navela da "već mjesec dana trpi medijske napade, neistine i osobne diskvalifikacije" te da javnim istupom želi zaštititi svoj ugled i odgovoriti na tvrdnje o svojem imenovanju.

Upozorila je i na odredbe bolničkog Pravilnika o radu iz 2023. za koje smatra da nedopušteno ograničavaju slobodu javnog istupanja zaposlenika te zbog kojih je pokrenula upravni spor.

"Također sam u medijima pročitala da me odbio, ali meni osobno nije odgovorio”, izjavila je Zadravec Hini o molbi upućenoj ravnatelju KBC-a Sestre milosrdnice.

Interno pravilo u Vinogradskoj

Prema izvoru bliskom bolnici, ravnatelj Vagić zamolio je sve uključene da se do završetka natječajnog postupka suzdrže od javnih istupa kako svojim izjavama ne bi utjecali na njegov tijek. Takva se preporuka odnosi na sve sudionike postupka, a ne samo na novoizabranu predstojnicu.

U KBC-u Sestre milosrdnice postoji interno pravilo prema kojem zaposlenici za javne istupe o pitanjima vezanim uz bolnicu trebaju zatražiti odobrenje, dok se ono ne odnosi na istupe o stručnim medicinskim temama, navodi isti izvor.

Ravnatelj Vagić donio je 28. listopada odluku o izboru Zadravec za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju. Na odluku je podnesena jedna žalba o kojoj treba odlučiti Upravno vijeće bolnice, a nakon izbora nove predstojnice otkaze je podnijelo 18 radiologa.

Predsjednik Upravnog vijeća KBC-a Sestre milosrdnice Željko Krznarić izjavio je danas Hini da će se Upravno vijeće najvjerojatnije sastati idući tjedan kada bi trebalo razmatrati podnesenu žalbu.