Nakon njezina izbora u bolnici je zaprimljeno 18 otkaza radiologa, od čega sedam u ponedjeljak, svih s lokacije Vinogradska. U svih sedam novih slučajeva riječ je o zahtjevima za sporazumni prestanak radnog odnosa, a iz KBC-a su tada istaknuli da svi radiolozi zasad rade te da nema poteškoća u organizaciji radiološke službe.