TRAJU KONZULTACIJE
Odgađa se Sjednica Upravnog vijeća KBC-a Sestre milosrdnice: Čeka se odluka o žalbi na Zadravec
Sjednica Upravnog vijeća KBC-a Sestre milosrdnice o žalbi na izbor Dijane Zadravec za predstojnicu radiologije, koja se očekivala krajem ovog tjedna, pomiče se i vjerojatno će biti održana idući tjedan, rekao je Hini predsjednik Upravnog vijeća Željko Krznarić.
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"Sjednica Upravnog vijeća KBC-a Sestre milosrdnice vjerojatno će se održati idući tjedan. Potrebno je obaviti još neke konzultacije", rekao je Krznarić.
Sjednica se prvotno očekivala krajem ovog tjedna, kako su Hini ranije potvrdili iz bolnice.
Zadravec je za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju izabrana odlukom ravnatelja Davora Vagića od 28. listopada, a njezin izbor izazvao je nezadovoljstvo dijela radiologa zbog negativnih iskustava iz razdoblja kada je ranije vodila radiologiju.
Nakon njezina izbora u bolnici je zaprimljeno 18 otkaza radiologa, od čega sedam u ponedjeljak, svih s lokacije Vinogradska. U svih sedam novih slučajeva riječ je o zahtjevima za sporazumni prestanak radnog odnosa, a iz KBC-a su tada istaknuli da svi radiolozi zasad rade te da nema poteškoća u organizaciji radiološke službe.
Nezadovoljstvo je izraženo i na lokaciji bolnice u Draškovićevoj, gdje su radiolozi ranije zatražili povratak svojeg odjela u sastav Klinike za traumatologiju, najavljujući u protivnom mogućnost odlaska iz bolnice.
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