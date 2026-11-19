Na odluku suda čeka do danas. Zbog te situacije odlučila je zatražiti dopuštenje da istupi u medijima u pisanoj molbi ravnatelju KBC Sestre milosrdnice Davoru Vagiću. Javni istupi također su protiv pravila natječaja za čelnu osobu Kliničkog zavoda pa Zadravec i tu nailazi na prepreku. Ipak odlučila se boriti protiv pravila za koja smatra, kako je kazala za Večernji, da sputavaju stotine vrsnih djelatnika u zdravstvu da govore o temama u kojima su najstručniji u zemlji.