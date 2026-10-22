EUS-PPG
Zagrebačka bolnica ostvarila velik uspjeh: Jedini u široj regiji izvode ovaj zahvat
Na Zavodu za gastroenterologiju i hepatologiju KBC-a Sestre milosrdnice prvi je put u Hrvatskoj izveden EUS-PPG – izravno mjerenje gradijenta portalnog tlaka uz pomoć endoskopskog ultrazvuka.
Oglas
Pretraga omogućuje procjenu portalne hipertenzije, odnosno povišenog tlaka u krvnim žilama kojima krv iz probavnih organa dolazi do jetre. Portalna hipertenzija česta je i ozbiljna posljedica uznapredovalih kroničnih bolesti jetre. Riječ je o minimalno invazivnoj metodi koja omogućuje preciznije mjerenje gradijenta portalnog tlaka u odnosu na dosadašnje metode. Tijekom pretrage bolesnik je sediran, a postupak se izvodi bez uporabe ionizirajućeg zračenja.
KBC Sestre milosrdnice priopćila je da su oni trenutno jedina zdravstvena ustanova u Hrvatskoj i široj regiji, uključujući Sloveniju i zemlje jugoistočne Europe, u kojoj se izvodi EUS-PPG zahvat.
Zahvat su izvele dr. sc. Sanja Stojsavljević Shapeski i izv. prof. prim. dr. sc. Tajana Pavić, uz sudjelovanje endoskopskih tehničarki Ivane Ivančević i Ane Bertić te anesteziološkog tima koji su činile dr. Silvija Car Mamić i teh. Ivana Živković.
'Ovim zahvatom zaokružujemo razvoj endohepatologije na našem Zavodu, područja koje integrira napredne endoskopske i ultrazvučne metode u dijagnostici, procjeni i liječenju bolesti jetre i portalne hipertenzije', ističe Tajana Pavić, voditeljica Odjela intervencijske gastroenterologije.
Što nova pretraga znači za bolesnike?
Mjerenje gradijenta portalnog tlaka pomaže liječnicima procijeniti težinu portalne hipertenzije, rizik od komplikacija i odgovor na liječenje. Prednost je što se tijekom istog endoskopskog zahvata, ako za to postoje medicinski razlozi, mogu učiniti i biopsija jetre (uzimanje uzorka tkiva) te elastografija (procjena čvrstoće jetre).
'Mogućnost da u jednom, minimalno invazivnom zahvatu dobijemo tkivnu dijagnozu, procjenu čvrstoće jetre i portalni tlak velika je prednost za bolesnika, ali i dijagnostički nadstandard koji do sada u Hrvatskoj nije bio dostupan', navodi Sanja Stojsavljević Shapeski, gastroenterologica.
Metoda može biti osobito korisna kod bolesnika s uznapredovalim oštećenjem jetre (fibrozom) i sumnjom na steatotičnu bolest jetre povezanu s metaboličkom disfunkcijom (bolest jetre u sklopu metaboličkog sindroma), portosinusoidalnom vaskularnom bolešću (poremećajem sitnih krvnih žila jetre) te određenim autoimunim bolestima jetre, primjerice primarnim bilijarnim kolangitisom. Sama dijagnoza ne znači automatski da je pretraga potrebna: o tome odlučuje liječnički tim prema kliničkoj slici, naglašavaju iz KBC-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas