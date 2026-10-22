Zagrebačka bolnica ostvarila velik uspjeh: Jedini u široj regiji izvode ovaj zahvat

Pretraga omogućuje procjenu portalne hipertenzije, odnosno povišenog tlaka u krvnim žilama kojima krv iz probavnih organa dolazi do jetre. Portalna hipertenzija česta je i ozbiljna posljedica uznapredovalih kroničnih bolesti jetre. Riječ je o minimalno invazivnoj metodi koja omogućuje preciznije mjerenje gradijenta portalnog tlaka u odnosu na dosadašnje metode. Tijekom pretrage bolesnik je sediran, a postupak se izvodi bez uporabe ionizirajućeg zračenja.