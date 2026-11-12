"Gradska skupština Grada Zagreba, zbog aktualnog interesa javnosti i pravodobnog i potpunog izvještavanja javnosti o nedavnom tragičnom događaju sa smrtnim ishodom u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, zadužuje gradonačelnika Grada Zagreba da u roku od 30 dana od dana primitka ovog zaključka podnese izvješće o poduzetim radnjama Grada Zagreba kao osnivača i odgovornih osoba Ustanove u povodu nedavnog tragičnog događaja sa smrtnim ishodom u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan", stoji u prihvaćenom zaključku.