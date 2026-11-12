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TRAŽE ODGOVORE GRADONAČELNIKA

Zagrebačka skupština zatražila izvješće o smrti Periša, Tomašević ima rok od 30 dana

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Hina
|
12. stu. 2026. 20:01
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Marko Seper/PIXSELL

Gradonačelnik Tomislav Tomašević će u roku od 30 dana izvijestiti Gradsku skupštinu o radnjama poduzetim u vezi sa smrću Kristijana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, 21. listopada, odlučila je u četvrtak Gradska skupština.

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Zagrebačka Gradska skupština jednoglasno je, naime, prihvatila zaključak oporbenog Kluba HDZ-DP-HSU da joj gradonačelnik Tomašević u roku od 30 dana podnese izvješće o poduzetim radnjama u vezi sa Periševom smrću.

Periš (32) je umro u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, čiji je osnivač Grad Zagreb, a zbog sumnje na teško ubojstvo, sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor četvorici medicinskih tehničara te klinike.

Klinika je u četvrtak potvrdila da je ravnateljica Majda Grah podnijela neopozivu ostavku koju je Upravno vijeće klinike prihvatilo na izvanrednoj sjednici.

"Gradska skupština Grada Zagreba, zbog aktualnog interesa javnosti i pravodobnog i potpunog izvještavanja javnosti o nedavnom tragičnom događaju sa smrtnim ishodom u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, zadužuje gradonačelnika Grada Zagreba da u roku od 30 dana od dana primitka ovog zaključka podnese izvješće o poduzetim radnjama Grada Zagreba kao osnivača i odgovornih osoba Ustanove u povodu nedavnog tragičnog događaja sa smrtnim ishodom u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan", stoji u prihvaćenom zaključku.

Usvajanju tog zaključka prethodila je burna rasprava pogotovo iz oporbenih redova, a smrt Kristijana Josipa Periša već je od jutra bila tema skupštinske sjednice.

Svi klubovi gradskih zastupnika, kao i oporbeni zastupnici koji nisu ni u jednom klubu, o njegovoj su smrti govorili su na konferencijama za novinare. Konferenciju je održao i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. 

Periš je umro 21. listopada, no za njegovu smrt javnost je saznala tek nakon dva tjedna.

Teme
bolnica jankomir kristian josip periš sveti ivan tomislav tomašević zagrebačka skupština

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