TRAŽE ODGOVORE GRADONAČELNIKA
Zagrebačka skupština zatražila izvješće o smrti Periša, Tomašević ima rok od 30 dana
Gradonačelnik Tomislav Tomašević će u roku od 30 dana izvijestiti Gradsku skupštinu o radnjama poduzetim u vezi sa smrću Kristijana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, 21. listopada, odlučila je u četvrtak Gradska skupština.
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Zagrebačka Gradska skupština jednoglasno je, naime, prihvatila zaključak oporbenog Kluba HDZ-DP-HSU da joj gradonačelnik Tomašević u roku od 30 dana podnese izvješće o poduzetim radnjama u vezi sa Periševom smrću.
Periš (32) je umro u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, čiji je osnivač Grad Zagreb, a zbog sumnje na teško ubojstvo, sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor četvorici medicinskih tehničara te klinike.
Klinika je u četvrtak potvrdila da je ravnateljica Majda Grah podnijela neopozivu ostavku koju je Upravno vijeće klinike prihvatilo na izvanrednoj sjednici.
"Gradska skupština Grada Zagreba, zbog aktualnog interesa javnosti i pravodobnog i potpunog izvještavanja javnosti o nedavnom tragičnom događaju sa smrtnim ishodom u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, zadužuje gradonačelnika Grada Zagreba da u roku od 30 dana od dana primitka ovog zaključka podnese izvješće o poduzetim radnjama Grada Zagreba kao osnivača i odgovornih osoba Ustanove u povodu nedavnog tragičnog događaja sa smrtnim ishodom u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan", stoji u prihvaćenom zaključku.
Usvajanju tog zaključka prethodila je burna rasprava pogotovo iz oporbenih redova, a smrt Kristijana Josipa Periša već je od jutra bila tema skupštinske sjednice.
Svi klubovi gradskih zastupnika, kao i oporbeni zastupnici koji nisu ni u jednom klubu, o njegovoj su smrti govorili su na konferencijama za novinare. Konferenciju je održao i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
Periš je umro 21. listopada, no za njegovu smrt javnost je saznala tek nakon dva tjedna.
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