nakon skupštine
Tomašević: Ako Goluža ima dokaze da sam za događaj znao ranije zašto ih nije javno iznio
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević dao je izjavu za medije nakon sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, na kojoj je jedna od tema bio i slučaj smrti pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru.
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Na početku se osvrnuo na optužbe gradskog zastupnika Trpimira Goluža koji tvrdi da ima informacije da je Tomašević sve znao puno ranije.
"Ako Goluža ima dokaze da sam za događaj znao ranije zašto ih nije javno iznio. Već sam x puta rekao kada sam saznao za događaj", ponovio je gradonačelnik.
Rekao je da je bitno da je ravnateljica podnijela ostavku koja je prihvaćena.
"Meni je u interesu kao gradonačelniku da se utvrde apsolutno sve okolnosti ovog slučaja. Tko je kazneno odgovoran, to će pokazati istraga koju vodi policija, kao i tko je zataškavao, tko je davao lažne iskaze...apsolutno sve. Zanimaju me i propusti na razini sustava jer ono što nije jasno je kako je moguće, ako je obitelj Periša prijavila inspekciji ministarstva zdravstva još 23. listopada, kako je moguće da nisu ništa poduzeli u dva tjedna", rekao je Tomašević i ponovio da su sve institucije počeli djelovati tek nakon što je bivša ravnateljica prijavila slučaj policiji.
Otkrio je i kako je ostavku dala i zamjenica ravnateljice i pomoćnica za sestrinstvo. Dodao je i kako je sustav zdravstveni u ingerenciji države.
"Ne zanimaju nikakva politička prepucavanja, nego da svi koji su odgovorni za ovu tragediju odgovaraju", ponovio je.
Rekao je kako postoji kaznena, ali i profesionalna odgovornost.
"Vjerujem da će se i dalje istraga širiti kako bi se ustvrdilo tko je sve i na koji način sudjelovao u ovoj tragediji, u svakom njenom aspektu", kaže Tomašević.
Objasnio je i koje su nadležnosti grada Zagreba kao osnivača.
"Ministarstvo zdravstva je jedino koje može ulaziti u ishode liječenja i nadzirati da li postoje problemi kršenja pravilnika, zakona, protokola... Gradski ured za kontrolu radi samo nadzor poslovanja bolnice, ništa druge. Međutim, ono što je ovdje očito da na razini sustava postoji niz problema i oni se trebaju početi rješavati. Mi ćemo sve što je u našoj nadležnosti to i napraviti, ali očito da to nije na razini jedne bolnice", rekao je Tomašević.
Novinari su ga pitali i zašto nije u četvrtak, kada je saznao, sazvao izvanrednu sjednicu.
"U četvrtak sam dobio informaciju da se desila smrt u bolnici koja se istražuje bez ikakve informacije da se radi o sumnji na kazneno djelo. Taj isti dan je ravnateljica kontaktirala policiju i to je ono što je najvažnije. U subotu sam tek dobio izvješće", objasnio je Tomašević.
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