Tomašević: Ako Goluža ima dokaze da sam za događaj znao ranije zašto ih nije javno iznio

"Meni je u interesu kao gradonačelniku da se utvrde apsolutno sve okolnosti ovog slučaja. Tko je kazneno odgovoran, to će pokazati istraga koju vodi policija, kao i tko je zataškavao, tko je davao lažne iskaze...apsolutno sve. Zanimaju me i propusti na razini sustava jer ono što nije jasno je kako je moguće, ako je obitelj Periša prijavila inspekciji ministarstva zdravstva još 23. listopada, kako je moguće da nisu ništa poduzeli u dva tjedna", rekao je Tomašević i ponovio da su sve institucije počeli djelovati tek nakon što je bivša ravnateljica prijavila slučaj policiji.