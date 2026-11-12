MAJDA GRAH
Ravnateljica Svetog Ivana podnijela ostavku
Ravnateljica Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan Majda Grah podnijela je ostavku.
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Informaciju je potvrdio gradonačelnik Tomislav Tomašević tijekom sjednice Gradske skupštine u četvrtak ujutro.
Podsjetimo, u četvrtak ujutro objavljen je nalaz zdravstvene inspekcije koja je provela nadzor u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan nakon smrti pacijenta Kristiana Josipa Periša.
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Periš je preminuo 21. listopada tijekom medicinske intervencije, nakon što su ga u bolnicu doveli policija i hitna.
Nalaz zdravstvene inspekcije utvrdio je ozbiljne propuste u postupanju zdravstvenih djelatnika, poštivanju propisanih protokola i odgovornosti Uprave Klinike.
Naglašava se da je provedenim nadzorom utvrđena nesukladnost u dokumentiranju postupaka fizičkog sputavanja, dok je vremenski odmak između pohrane i pregleda snimki videonadzora te prijavljivanja uočenih nepravilnosti otvorio dodatna pitanja o pravodobnosti postupanja i ispunjavanju zakonskih obveza.
Detalje inspekcijskog nalaza pogledajte OVDJE.
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