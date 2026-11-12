Oglas

MAJDA GRAH

Ravnateljica Svetog Ivana podnijela ostavku

author
N1 Info
|
12. stu. 2026. 09:36
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Psychiatric Hospital News Collage
Igor Kralj / Emica Elvedji / PIXSELL / Open AI/ChatGPT

Ravnateljica Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan Majda Grah podnijela je ostavku.

Oglas

Informaciju je potvrdio gradonačelnik Tomislav Tomašević tijekom sjednice Gradske skupštine u četvrtak ujutro.

Podsjetimo, u četvrtak ujutro objavljen je nalaz zdravstvene inspekcije koja je provela nadzor u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan nakon smrti pacijenta Kristiana Josipa Periša.

PROČITAJTE JOŠ

Periš je preminuo 21. listopada tijekom medicinske intervencije, nakon što su ga u bolnicu doveli policija i hitna.

Nalaz zdravstvene inspekcije utvrdio je ozbiljne propuste u postupanju zdravstvenih djelatnika, poštivanju propisanih protokola i odgovornosti Uprave Klinike.

Naglašava se da je provedenim nadzorom utvrđena nesukladnost u dokumentiranju postupaka fizičkog sputavanja, dok je vremenski odmak između pohrane i pregleda snimki videonadzora te prijavljivanja uočenih nepravilnosti otvorio dodatna pitanja o pravodobnosti postupanja i ispunjavanju zakonskih obveza.

Detalje inspekcijskog nalaza pogledajte OVDJE.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
kristian josip periš majda grah psihijatrijska klinika sveti ivan specijalna bolnica sveti ivan vijesti iz hrvatske zdravstvena inspekcija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ