Nove ostavke u bolnici na Jankomiru

Novinari su ga pitali i zašto nije sazvao konferenciju za novinare odmah po saznanju za smrt Periša, a Tomašević je rekao da je u četvrtak dobio informaciju o smrti koja se istražuje, bez ikakve informacije o tome da se radi o sumnji na kazneno djelo, kao i da će se zatražiti izvješća od Klinike da se vidi što se dogodilo. Taj je isti dan, dodao je, ravnateljica, sada bivša, kontaktirala je policiju što je, kazao je, najbitnije da krene kriminalističko istraživanje. U subotu je, naveo je, dobio izvješće o tome što se dogodilo, isti dan kada je ono poslano i Ministarstvu zdravstva.