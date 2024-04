Napeto u završnoj debati na N1: “Vi biste htjeli biti i tužitelj i sudac i zatvorski čuvar…”

Podijeli :

U velikoj N1 debati u ponedjeljak u 12:15 Nina Kljenak i Ilija Radić sučelit će pet političkih opcija u finišu najneobičnije kampanje za parlamentarne izbore u novijoj povijesti.

Izborna srijeda sve je bliža. Dan uoči izborne šutnje najistaknutiji ljudi iz pet političkih opcija koje prema istraživanjima prelaze izborni prag, dobit će priliku biračima poslati svoje posljednje programske poruke.

Borba protiv korupcije, gospodarstvo, nacionalna sigurnost, zdravstvo i ljudska prava teme su na kojima će stavove ukrstiti Nina Obuljen Koržinek (HDZ), Arsen Bauk (Rijeke pravde), Davor Dretar Drele (Domovinski pokret), Nikola Grmoja (koalicija Most i Suverenisti) te Sandra Benčić (Možemo!).

N1 će pratiti i izborni dan u srijedu kroz svoje dnevne informativne emisije, a odmah nakon Dnevnika započinje posebna emisija Izborna noć u kojem ćemo uz eminentne goste i komentatore pratiti objavu izbornih rezultata i donositi prve reakcije iz izbornih stožera.

Geopolitička pozicija Hrvatske

Kako ćete pozicionirati Hrvatsku u promjenjivim geopolitičkim odnosima?

Obuljen Koržinek: O tome smo govorili ovih osam godina, da živimo u nesigurnim vremenima, da treba jačati obrambene kapacitete, ali imati i čvrstu suradnju sa saveznicima, unutar EU-a i NATO-a. Ne radi se samo o ratnim sukobima, nego i migracijama, energetskoj krizi, fluktuacijama cijena… Naš pristup je jačati otpornost i sigurnost u državi, ali i materijalnu sigurnost s čvrstom pozicijom unutar savezništava.

NATO sprema odgovor na rusku prijetnju: “Putin ne planira stati na Ukrajini!” Američki general za TNT: Zbog jednog aktualnog sukoba, uloga NATO-a će se proširiti

Bauk: RH je članica NATO saveza, ima obveze i prava kao takva. Rat u Ukrajini i sukob u Gazi pred Hrvatsku stavljaju izazove, ali mislimo da se ne trebamo držati u prvim redovima, nego podržavati politike saveznika koji ne ugrožavaju interese Hrvatske, ali ne voditi njihove ratove. Tu je poziciju zauzeo sukreator politike, onaj čije ime možda ne smijem spomenuti, a koja je bila vidljiva i kod glasanja građana za obuku ukrajinskih vojnika.

Dretar: DP postavlja pitanje nude li ti saveznici doista sigurnost. Mi smo mala zemlja, strateški u lošem položaju. Moramo imati važnu i mobilnu vojsku, ne oslanjati se na članke NATO saveza jer, vjerujte, u slučaj agresije na Hrvatsku to se neće aktiviriati iste sekunde.

Grmoja: Svjesni smo činjenice da smo članica EU-a i NATO-a, ali to ne znači da moramo ispunjavati direktive. Hrvatska nije velika zemlja i nema velik utjecaj u međunarodnim krugovima, ali pokazali smo da se možemo obraniti i da se tako moramo pripremati za nove izazove i ulagati u svoju vojsku, ali i razvijati savezništvo.

Benčić: Od početka sukoba na teritoriju Izraela i Gaze tražili smo da Hrvatska bude glas deeskalacije sukoba. Vlada Netanyahua kao radikalno desna vlada koristi sukob za opstanak na vlasti, a imamo i Iran s radikalnim režimom i to predstavlja opasnost i za EU. Zato je glas Hrvatske u EU-u mora biti glas mira.

REPLIKE

Obuljen Koržinek: Mi smo prvi kad se zagovara međunarodno pravo, pravo onih koji su doživjeli agresiju i to je čvrsta pozicija Hrvatske. Hrvatska ne smije pretrčati što se iz izjava predsjednika države moglo naslutiti da relativizira i da nema problem s pretračavanjem u kamp Rusije koja ugrožava sigurnost cijele Europe.

Bauk: Kršitelji Ustava su u Vladi koji ne sudjeluju u sukreiranju ruske politike. Ona koja se grlila s Putinom nakon okupacije Krima je Grabar Kitarović, kandidatkinja HDZ-a, a onaj koji je šaputao Jesenjina Lavrovu na uho je Grlić Radman iz HDZ-a. Poštovanje integriteta teritorija Ukrajine je i u našem programu.

Imenovanje Ivana Turudića i DORH

Je li imenovanje Ivana Turudića dokaz da su institucije zarobljene?

Bauk: Većina neovisnih institucija izgubile su prvotnu ulogu koju su imale. Imenovanje na čelo DORH-a osobe koja zna gdje je granica, jer da misli da je to u redu, onda bi priznao da je ušao Mamiću u auto, onda bi to rekao. Okupirana institucija je i Sabor, ali ona će biti oslobođena 17. travnja.

Dretar: To je imenovanje završetak procesa, metastaziranje politike u sve segmente društva i to treba zaustaviti. Kao što rak razara stanice, tako ovo razara društvo. Pogledajte kako nam izgledaju građani, kakvi su njihovi stavovi… Izgubili su povjerenje u sebe, u ljude, u normalan život…

Milanović podsjetio na plinsku aferu: “Sad je još jasnije zašto je Plenkoviću bilo važno da progura Turudića” Turudiću vraćeno vozilo, očevid je gotov: “To je godinama bio službeni kalibar jugomilicije”

Grmoja: To je samo potvrda onoga što svi znamo odavno, i to nije samo slučaj s ovom Plenkovićevom vladom. I ranije su se kažnjavali oni koji su izgubili političku moć. U Hrvatskoj pravde nema, zato sam danas podigao kaznenu prijavu. Želim poručiti da dolazi vrijeme stvarne pravde i građani će imati pristup institucijama.

Benčić: To je kruna zarobljavanja svih institucija. Imenovanjem Turudića HDZ je pokazao da osobe koje su dokazano lagale, družile se s kriminalcima, sad postaju glavni državni odvjetnici. Mislim da većeg cinizma prema pravdi i slobodi institucija i osjećaju povjerenja građana nema od imenovanja Turudića. On je imenovan da pokopa slučaj Rimac.

Obuljen Koržinek: Sto puta smo objasnili da je Turudić imenovan u zakonitoj proceduri. Osudio je i bivšeg predsjednika HDZ-a Sanadera. Ali svi vi okupljeni oko skuta Milanovića, on krši zakon i Ustav zadnjih nekoliko tjedana svaki dan i nitko od vas nema potrebu reći jednu riječ oko toga. Ili da se za vrijeme covida ružio s Kovačevićem…

REPLIKE

Grmoja: U Slovenskoj se s Kovačevićem družio i Pupovac, i Butković, i drugi ugledni HDZ-ovci i zato ja govorim da je to ista pašta. Ljudima je dosta vašeg generiranja korupcije.

Obuljen Koržinek: Vi bi htjeli biti tužitelj, i sudac, i zatvorski čuvar… Mi smo pokazali da su institucije neovisne, da nikoga ne štite… Time smo vam otvorili pozornicu da lupate, ali građani znaju. Vi zarobljavate institucije. Odakle vam podaci koje nema nitko iz Vlade? Radit ćemo na tome da i dalje pravosudne institucije budu neovisne od ljudi poput vas koji bi njima manipulirali.

Benčić: Paradoks se potvrđuje. Kakva ste vi vlast koja je osam godina imala većinu kad čovjeka koji laže u javnosti, na saborskom odboru, druži se s kriminalcima u zakonitoj proceduri imenujete glavnim državnim odvjetnikom? Njegov zadatak je zarobiti DORH do kraja da slučaj Rimac ne dođe na sud.

Nove poruke: Rimac se sastala sa šefom suda koji je tada odlučivao o njoj Rimac spominjala Orešković u novim porukama, evo što ona kaže na to

Obuljen Koržinek: Da je netko u posjedu poruka želio nešto dobro napraviti, onda bi javnost i predsjednika Vlade o tome informirao na vrijeme. Ova teza je zastrašujuća i mi smo je više puta otklonili. Postoje stvari koje su etično dvojbene i one koje su nezakonite. Za etičku dvojbu svatko treba snositi odgovornost, a o zakonitosti odlučuju institucije.

Bauk: Ministrica je spomenula da netko krši Ustav. Kad je PRH utvrdio da postoji velika vjerojatnost da se jedan od kandidata, za koja je imao zakonita saznanja, kao predsjednik županijskog suda sastajao se s osobom puštenom pod jamčevinom, o tome je obavijestio predsjednika Vlade bez javnosti, ali on na to nije imao potrebu reagirati.

Obuljen Koržinek: Da je smatrao da ima nešto nezakonito, nešto bi poduzeli dok su bili na vlasti. Ali kad govorimo o nezakonitostima, ajmo vidjeti političke parole zadnjih dana na mrežama PRH-a. On zagovara sve vas, sudjeluje jer vi nemate snage iznijeti kampanju, i o tome se šuti. Govorimo o SMS-ovim, temi prožvakanoj tisuću puta, ali nemate snage ništa reći.

Dretar: Fascinantno je koliko je ministara i ministrica u osam godina ostalo bez funkcije i tvrditi da pravosuđe dobro funkcionira. To logički ne drži vodu. Turudić je problem, ne DORH. Pogledajte koliki vrijedni ljudi tamo rade.

Obuljen Koržinek: Fascinantno je da nitko ne želi komentirati da PRH za vas vodi kampanju, svi ste dio toga. Nije lako biti tolike godine niti svatko ima snagu, neki su otišli jer su se umorili. Imam dvoje ili troje kolega s nekom situacijom oko koje se može pokrenuti pravosudni postupak.

Poruke Josipe Rimac

Što za vas o stanju u hrvatskoj politici, pravosuđu i medijima govore poruke iz mobitela Josipe Rimac?

Dretar: Govori mi da se osjećam tužno. Hrvatsko društvo je upalo u beznađe, nitko nikome više ne vjeruje, gotovo nitko nikoga više ne voli. Izgubili smo poštovanje prema bližnjem, kako se ljudi ponašaju u prometu, trgovini… Ovih osam godina vladavine uništilo je hrvatskog čovjeka da se u ovoj zemlji isplati živjeti. Poruke dokazuju da je hrvatsko društvo rezultatom ovakvih nemoralinh stvari duboko pokvareno.

Grmoja: Ljudi vjeruju da se ne može sve pokupiti, tako dobijem informacije. Oko Rimac i mobitela saznali smo da je cijeli vrh HDZ-a bio uključen u namještanje poslova, pa kako funkcionira dio naše medijske scene, kako je povezan s gospodarstvenicima i političarima. To su poražavajuće informacije.

Benčić: Mobitel i poruke pokazuju kako jedna niže rangirana političarka organizira čitav sustav izvlačenja onog što je javno u privatne džepove za različite prvorangirane političare HDZ-a. Pokazuju i koliko se HDZ građanima ruga već 30 godina do te mjere da su mnogi zato otišli iz zemlje.

Obuljen Koržinek: Nevjerojatno je generaliziranje. Mobitel Rimac govori o njoj, snosila je političku odgovornost, a ako je bilo nešto kriminalno, snosit će odgovornost pred tijelima pravosuđa, to jedino tako može funkcionirati. Čudo je da ne izlaze neke druge poruke. Recimo predsjednika Milanovića i Sauche, ne vidim da tu ne bi bilo nekih stvari. Meni je komunikacija Rimac neprimjerena, ne bih se nikad tako dopisivala s nekim, strašna mi je ta generalizacija jer nismo svi isti.

Bauk: Tri temelja normalne države – neovisna akademska zajednica, mediji i pravosuđe. Barem dvije su dovedene u pitanje postupanjem pravosudnih i medijskih dužnosnika na zahtjev jedne političarke. To je zastrašujući utjecaj politike na pravosuđe.

REPLIKE

Benčić: Kako poruke RImac govore o njoj? Poruke Rimac govore o Olegu Butkoviću i kako on namješta za nju poslove, kako se u središnjici HDZ-a dogovaraju predsjednici županijskih sudova, govore da HDZ plaća medije da se stvori određena slika… Poruke govore o svima vama, da vi kao ministrica podržavate taj koruptivni sustav…

Obuljen Koržinek: Ne znam zašto bih ja dala ostavku? Poruke svakoga od nas govore o svakome od nas. Smatram da smo pozvani raditi za opće dobro, imati visoke moralne standarde, ali ako je nešto kriminalno kod bilo koga od nas, to trebaju utvrđivati tijela progona, a ne politički oponenti i mediji.

Grmoja: Ne mogu vjerovati da ovo slušamo nakon svih poruka… Spominju se i inicijali premijera… Najrecentnije poruke gdje se namješta posao jednom dečku, pa nakon što je namješten posao – Rimac šalje poruku dečku: Živio HDZ! To je sramota!

Obuljen Koržinek: Hrvatska je izgubila 50.000 radnih mjesta u prethodnoj vladi. Hrvatska je sad postala zemlja u koju se useljava. Vi imate nekoga u DORH-u, vi dobijate poruke, to je protuzakonito. Ako ste takav borac za pravdu, ili se ponašajte sukladno zakonu ili upišite Pravni fakultet pa budite i tužitelj i sudac.

Bauk: Volio bih da ministrica kao ministrica medija komentira stav predsjednika Vlade o nekim medijima koje je nazivao osovina zla.

Obuljen Koržinek: Sreća pa postoje podaci koliko su za vrijeme vaše Vlade porasle plaće.

Energetika

Kako biste vi riješili nadzor/kontrolu energetskog sektora, da se ne bi događale afere poput one u kojoj je nestala milijarda u Ini ili afera Plin za cent?

Grmoja: Sigurno ćemo prekinuti HDZ-ovu praksu da se plin za cent daje tajkunima. Radit ćemo na tome da se energija osigura iz više izvora, tu prednjači HEP jer znamo što su napravili od Ine. Zbog članstva u OECD-u gubite sisačku Rafineriju, a ništa se nije dogodilo.

Benčić: Cilj nam je energetska samodostatnost Hrvatske, a za to treba maknuti koruptivne elemente iz sustava, a to jesu kadrovi HDZ-a. Potom, nužno je onemogućiti da u narednu vladu uđu stranke i ljudi poput Radića iz DP-a koji su najavljivali da bi se složili sa 20 posto privatizacije HEP-a… Apsolutno je važno maknuti partikularne interese koji drmaju HEP-om i vratiti ga pod javnu kontrolu.

Obuljen Koržinek: Naša politika ide u tri smjera – poticaj održive energije, osiguravanje dobavnih pravaca i energetska sigurnost, te priuštiva energija. I ovu su aferu otkrila tijela nadležna, sustav je reagirao, to mora biti put.

Bauk: Što se tiče afere Plin za cent, to je bilo u najmanju ruku kriminalni nema Ministarstva. Što se tiče Ine, više je kriminala da je došlo do toga da je skoro milijarda kuna otišla na račun izvjesnog umirovljenika, a još ne znamo na čiji mig ili zahtjev.

Dretar: I u energetskom vidimo razarajuće učinke koruptivne vlasti. Uništenje rafinerije u Sisku je čin izdaje hrvatskih interesa. Za to će se morati odgovarati.

REPLIKE

Benčić: Kako je moguće nakon afere Plin za cent, pa makar zbog reputacije i kontrole štete, vi Barbarića ostavljate u HEP-u? Kako je moguće da obećajete otkup Ine, a niste to napravili? Naš cilje je i Inu i HEP povezati u konglomerat koji će voditi zelenu transformaciju. Vi niste sposobni ni dozvole za priključak izdati.

Obuljen Koržinek: Naporno je slušati da ste svi suci i tužitelji, samo etiketiranje… Tijela pravosuđa to rade na vrijeme. HDZ ne odustaje od toga da osigura energiju.

Grmoja: Ministrica nije najbolja u temi što je jasno, miješa afere. Nemojte obmanjivati ljude. Preuzeli ste plinski biznis, mažnjavate lovu i ništa ne mijenjate.

Obuljen Koržinek: Grmoja je i jutros bio ispred DORH-a. Jučer vam je OLAF potvrdio pad jedne optužnice.

Bauk: Ministrica je spomenula aferu Mreža – jedan od savjetnika koji tamo nije došao poduhu svetom, išao je podmititi jedan medij s pozicije savjetnika i još je rekao da je u još nekoliko upravnih odbora, a obrana HDZ-a je bila, g. Grmoja, da ste sve vi napravili. Dakle, vi ste toliko moćni? Molim vas da to komentirate…

Grmoja: Bizarno je. Dobio sam informaciju od novinara u aferi Plin za cent i onda je taj isti novinar razotkio HDZ-ov kadar u Ministarstvu gospodarstva i pazite tko je odlučivao dodjelu novaca medijima – osoba koja sjedi u vijeću FOnda za zaštitu okoliša. HDZ spina da je to moja afera.

Plaće i mirovine

Kako ćete i kad postići da plaće i mirovine budu u prosjeku EU-a?

Benčić: Cilj mora biti do 2030. da stignemo prosječnu europsku plaću i da do kraja 2028. zarađena mirovina mora doći na 67 posto prosječne plaće, uz rast plaća. Izdajavanja za mirovine treba povećati, onda idu usklađenja.

Obuljen Koržinek: Imamo rezultat iznad povećanja, imamo povijesni rast plaća i mirovina. Mnogi još teško žive, zato smo obećali daljnji rast plaća i mirovina.

Bauk: Pravednija raspodjela onoga što država dobije od poreza i ostalih prihoda. Izdvojit ću dvije mjere – dosad je bila politika manjim porezima do većih plaća, ali išli bismo obrnuto da poslodavci koji povećaju plaće radnicima, plaćali bi manji porez na dobit. Da se mirovine približe plaću, promijenili bismo indeksaciju da bude onaj dio povoljniji za umirovljenike.

Dretar: Stvaranje novih radnih mjesta i održivog i snažong hrvatskog gospodarstva. Jedino tako možemo imati veće plaće i mirovine. Od prvog dana dolaska na vlast slijedi rebalans proračuna.

Grmoja: Mi već radimo ono što smo predložili. U Sinju se smanjio porez na dohodak na 18 posto, građani imaju najveće plaće, besplatan vrtić. Smanjit ćemo porez na dohodak na 15 posto, mirovine ćemo dodatno uskladiti s inflacijom i ukinut ćemo poreze na više mirovine, fokusirati se na male i srednje obrtnike.

REPLIKE

Benčić: Struktura naših plaća je niska u odnosu na prosjek EU-a. One su i pale. Zašto je to tako? Jer HDZ vodi nerazumnu ekonomsku politiku s monokulturom turizma i nekretninskih biznisa koji stvaraju jeftina radna mjesta umjesto da radim na reindustrijalizaciji zemlje.

Obuljen Koržinek: Bolja ekonomska situacija,a rast plaća i mirovina… Porezno smo rasteretili građane i gospodarstvo, dali smo mogućnost lokalnim i regionalnim samoupravama.

Grmoja: HDZ-ove općine i gradovi nisu iskoristili vašu pogodnost… Dali ste mogućnost gradovima da snize porez na dohodak, zašto se niste nečega odrekli? Naši ljudi u SLoveniji kupuju hranu, to je omogućila vaša politika…

Obuljen Koržinek: Porezno smo rasteretili i građane i gospodarstvo. Osim toga, povećali smo plaće i mirovine, razvijenost Hrvatske, intevenirali smo protuinflacijskim mjerama…

Mediji

Smatrate li da u Hrvatskoj postoji sprega dijela medija i predsjednika Milanovića?

Obuljen Koržinek: Odakle je taj podatak? Ne znam za to. Svega smo se naslušali. Moj stav kao ministrice je da podržavamo profesionalizam, neovisnost medija…

Bauk: Ono što je bilo na zatvorenom sstanku i izašlo je u medije, zapravo su dvije stvari. Pet medija nazvao je osovinom zla,. Nisam stekao takav dojam barema za četiri od pet. Rekao je i da mediji trebaju ignorirati PRH-a što je već želja za uređivanjem medija. Za vašu televiziju je jednom javno rekao da je polulegalna i u Jutarnjem listu je rekao da nešto vrijede, radili bi za strane medije, To je sve što trebamo znati.

Dretar: Nijedan ni drugi brijeg nam se ne čini bezgrešan. Možemo upotrijebiti riječ koju želimo – zgražamo se, ali mi imamo svoj put i sve ovo pokazuje koliko su oba politička spektra duboko iskvareni.

Grmoja: Što se tiče izjava Plenkovića, meni je to sve manje važno, politički smo akteri, javni smo ljudi, pa i mediji moraju biti izloženi kritici. Međutim najskandaloznije u ovom snimljenom govoru je gdje premijer vrjeđa Dalmatince, Slavonce, kao da su ograničenih sposobnosti, biračko tijelo kojem mogu prodati priču…

Benčić: Trudila sam se u Saboru ukazati na neprihvatljivost kojom Plenković vrijeđa. To nije slučajno, nego je to pokazatelj njegove bahatosti… Imati ovu vrstu govora ukazuje da je krajnje vrijeme da taj čovjek ode s vlasti.

REPLIKE

Obuljen Koržinek: Govorimo o nečemu što je pušteno u medije. Ono što imamo reći građanima, sve kažemo, poštujemo sve naše sugrađane. Ovake insinuacije odbijam.

Grmoja: G. Dretar, vidimo da Plenković napada samo Penavu iz DP-a i cijeli Most. Možete li u ime svoje stranke reći hoćete li vi i postoji li mogućnost koalicije s HDZ-om?

Dretar: To nije pitanje nego tvrdnja. Puno me ljudi pita zašto se desnica ne može dogovoriti. Kako biste vi reagirali da je počnem govoriti da Vučić financira Most da razkoli desnicu?

Benčić: Kad imate ovakve izjave premijera upućene ljudima u Hrvatskoj, medijima, političkim konkurentima, tad imate premijera koji diže ljestvicu eskalacije i način govora na razinu koja ne bi smjela biti. Njegovo neodlaženje na sučeljavanje i ponižavanje političkih konkurenata de facto ponižavanje građana koji su možda htjeli čuti njegove odgovore.

Bauk: Čini mi se da nitko iz HDZ-a nije osporio autentičnost snimke. Svatko tko se bavi javnim poslom, a to su i medijski djelatnici, treba biti izložen vrsti kontrole i kritike… No, drugačije je to s pozicije moći i pozicije novaca.

Nasilje u društvu

Tko je odgovoran za rastuću kulturu nasilja?

Bauk: SDP je u temeljima stranke ima toleranciju prema svim različitostima, uvijek smo se suprotstavljali govoru mržnje. Citirao sam već da je “ovo kuća za sve nas”. Nastavit ćemo se suprotstavljati svima koji o bilo kojoj skupini imaju govor mržnje.

Dretar: Popriličan niz čimbenika, ne možemo precizno uprijeti prstom u nekoga. Nasilje je krajnji oblik netolerancije, imamo nultu stopu tolerancije na bilo koju vrstu nasilja. Sve je to proizvod neuređene države.

Grmoja: Obitelj je kluč. Imamo rasap obitelji, a bez odgoja i skladnih obitelji nema ni dijaloga, ni ljubavi, ni tolerancije, i kad razore obitelj, a mnogi imaju te tendencije, bez želje da se čuje drugog, ovo društvo nema budućnosti. Ključni su profesori, škole, pokušati krenuti u borbu protiv svih ovisnosti…

Benčić: Rastuća kultura nasilja nije nova, ide već 30 godina, rekla bih da je bila posljedica rata, a onda je preraslo u odnos političkih elita prema nasilju. Gledali smo bezbroj političara i političarki koji su bili u poziciji vlasti i tolerirali nasilje. Sjetimo se jednog HDZ-ovog župana osumnjičeog za nasilje u obitelji… Mi još nemam optužnicu protiv Banožića.

Obuljen Koržinek: Zagovaramo kulturu dijaloga, tolerancije. Kad govorimo o nasilju u obitelji, pojačali smo zakonski okvir, ali komunikacija je ključna. Moram opet napomenuti – ovu erupciju nasilja koju vidimo kod vašeg zajedničkog kandidata za predsjednika Vlade koji etiketira, najgorim rječnikom vrijeđa, to su primjeri od kojih se moramo suzdržati.

REPLIKE

Grmoja: U ovoj smo kampanji predstavljali program, nikog nismo vrijeđali. Vrijeđali su Butković, Plenković, Milanović… Ako ne shvatimo da moramo uložiti više u obitelji, učitelje, da im moramo vratiti autoritet, da prestane utrka za ocjenama, društvo ne može naprijed. To će Most osigurati.

Benčić: Promocija tolerancije na nasilje uvijek idu od vrha i svih onih koji imaju utjecaj na javno mnjienje. Naša borba ide i kroz uvođenje građanskog odgoja. No pitanje nasilja nad ženama je pitanje patrijarhata. Zato treba promijeniti sustav vrijednosti, i kroz obrazovanje i kroz javni govor…

Bauk: Zahvaljujem ministrici što upoznaje dodatno javnost tko je naš kandidat za premijera. Oštar politički govor ili stil primjeren ili neprimjeren nije govor mržnje. Govor mržnje najčešće ide prema različitima, a u pravilu prema slabijima. Nažalost govor mržnje je prisutniji u javnom govoru, možda su tome doprinijele društvene mreže i nepravda.

Obuljen Koržinek: To je govor koji je teško usporediti i kad to dolazi s pozicije predsjednika Republike, to onda šalje strašnu poruku. Ako netko se te pozicije može tako etiketirati, to sve unosi dodatno nasilje koje je i tako potencirano narativom na mrežama i medijima.

Dretar: Moram se dotaknuti građanskog odgoja. Pretpostavljamo da bi to značilo izbacivanje vjeronuka. Što to točno loše uče djecu na vjeronauku? Ako ćemo ga micati iz škola, onda ćemo GOO staviti u zgradu mjesne zajednice pa neka ide na njega tko želi.

Benčić: U Zagrebu smo uveli GOO, ali kad govorimo o nacionalnom programu, govorimo o obaveznom predmetu što vjeronauk nije. Sve političke opcije propustile su napraviti taj iskorak. Ta mjera neće polučiti rezultate unutar mandata. Želimo imati građanski pismene mlade ljude.

Obuljen Koržinek: Kurikulum je usvojen, provodi se međupredmetno. A što se tiče sučeljavanja, to ste vi onemogućili da biste sakrili činjenicu da nemate program i sadržaj.

Benčić: Mi izlazimo samostalno, pozvali smo Plenkovića zato na sučeljavanje. Njegov odgovor je klasična greška koju rade bahate kukavice.

