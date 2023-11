Poslijepodne novi poremećaji i južina, u nedjelju ponovno obilne kiše, upaljen meteoalarm

Podijeli :

Donosimo vremensku prognozu našeg Bojana Lipovšćaka.

Ciklonalni sustav nad sjevernim morem stacionira. Nova količina nestabilnog zraka s Atlantika se u visinskoj mlaznoj struji približava zapadnoj obali Europe i u Biskajskim zaljevu formira se nova ciklona. Mlazna struja zapadnog smjera na visini od 12 km brzine do 290 km/h pomaknula se prema jugu i obilazi Alpe s južne strane.

Pod njenim utjecajem nestabilan zrak s Atlantika prodrjet će nad Genovski zaljev, formirati plitku ciklonu koja će djelovati na vrijeme u našim krajevima noćas i sutra. Frontalni sustav koji je jučer djelovao na vrijeme u našim zapadnim i središnjim krajevima preselio se nad istočni Balkan i južni Jadran.

Tlak zraka je zbog zbog pritjecanja hladnijeg porastao, ali već poslijepodne zbog približavanja novog poremećaja sa zapada, počet će padati i zapuhat će ponovno jugo i jugozapadnjak.

Vrijeme danas

Danas će vrijeme u unutrašnjosti biti promjenljivo oblačno i uglavnom suho, malo hladnije. Više naoblake uz kišu prognoziramo na Jadranu, Lici i Gorskom kotaru te u planinama zaobalja. Grmljavinskih pljuskova bit će na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana.

Jutarnje temperature u unutrašnjosti su bile od 4 do 8° C, a na Jadranu od 10 do 16. Prognoziramo najviše dnevne temperature u unutrašnjosti i na Jadranu od 14 do 18° C, a na otocima do 20° C.

Vrijeme u nedjelju

U noći na nedjelju ponovno promjena vremena, naoblačenje s jugozapada uz obilne oborine i jak jugozapadnjak. Naoblačenje će se brzo premještati prema istoku tako da će do kraja nedjelje u cijeloj zemlji biti oblačno s kišom. Mjestimice na Kvarneru, u Gorskom kotaru te na Južnom Jadranu veće kolićine oborine u obliku pljuskova kiše. Zbog pada tlaka zraka, južnog vjetra i plime moguće je lokalno plavljenje obala.

Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 7 do 11, na Jadranu oko 16, najviše dnevne u unutrašnjosti oko 17, a na Jadranu do 23° C. U nedjelju poslijepodne prestanak oborina sa zapada, a jugo će oslabjeti.

DHMZ je za nedjelju za područje Jadrana i Istre upalio narančasti meteoalarm.

