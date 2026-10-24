Kada hladan zrak s Atlantika ili sjeverne Europe sa zapada obilazi ili prodire preko Alpa, u zavjetrini planinskog lanca može doći do ciklonalnog strujanja i pada tlaka. Nastaje ciklona koja se zatim premješta prema istoku i jugoistoku, uz zapadnu obalu Apenina ili po osi Jadrana. Dok se genovska ciklona razvija i približava Jadranu, često pojačava jugo. Ono preko toplog Sredozemlja prenosi velike količine vlage. Posljedica mogu biti znatno naoblačenje, obilna oborina, pljuskovi s grmljavinom. Kako se središte ciklone premješta dalje prema istoku, otvara se put hladnijem zraku sa sjevera. Tada jugo može naglo prijeći u buru, uz izražen pad temperature. Skretanje juga na buru je među najvažnijim obilježjima ovakvih situacija.