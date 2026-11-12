TEŠKA ODLUKA
Njemački automobilski div u krizi. Zatvorit će tvornice u državi?
Njemački proizvođač automobila Mercedes-Benz razmatra zatvaranje tvornica u Njemačkoj, izjavila je članica uprave tvrtke Britta Seeger.
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Seeger je u intervjuu rekla da je Mercedes-Benz"prisiljen konkretno i detaljno razmotriti koje lokacije u Njemačkoj može zadržati".
"Svi želimo pod svaku cijenu izbjeći zatvaranje tvornica", dodala je. "Nažalost, sada moramo konkretnije razmotriti i tu mogućnost."
Rekla je kako je cilj zajednički osmisliti paket mjera koji bi imao opipljive učinke, a istodobno bio socijalno prihvatljiv.
Međutim, ne čini se vjerojatnim da će uskoro biti postignut dogovor sa sindikatima i predstavnicima zaposlenika.
Michael Schiebe, direktor proizvodnje u Mercedes-Benzu, rekao je da zbog trenutne strukture troškova nije moguće ulagati u Njemačkoj te da je uprava zajednički odlučila obustaviti sva daljnja ulaganja u njemačke pogone.
Troškovi rada u Njemačkoj u nekim su slučajevima pet puta viši nego u pogonima u istočnoj Europi, a slične razlike postoje i u administrativnim troškovima.
Schiebe je već prije nekoliko tjedana najavio da će dvije tvornice u Njemačkoj biti zatvorene ako se troškovi ne smanje.
Mercedes-Benz se posljednjih godina suočava s padom prodaje i snažnim smanjenjem dobiti.
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