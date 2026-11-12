Već nakon osam tjedana sudionici koji su koristili minoksidil imali su gušće i deblje dlake na licu od onih u placebo skupini. Nakon 12 tjedana u skupini koja je koristila minoksidil zabilježeno je povećanje gustoće brkova za približno 17 posto te gustoće brade za 15 posto u odnosu na početno stanje.