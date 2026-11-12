nova studija
Uobičajeni lijek za lokalnu primjenu može potaknuti rast gušće brade u samo osam tjedana
Popularni lijek koji se najčešće koristi protiv gubitka kose mogao bi pomoći i u rastu gušće brade ili brkova.
Minoksidil je prvotno razvijen 1970-ih godina kao lijek za oralnu primjenu protiv visokog krvnog tlaka. Međutim, neočekivano se pokazalo da potiče i rast dlaka.
Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila je 1988. godine njegovu verziju za lokalnu primjenu u liječenju muškog tipa gubitka kose, koja se prodavala pod nazivom Rogaine, piše Science Alert.
Nekoliko godina poslije lijek je odobren i za liječenje ženskog tipa gubitka kose.
Već godinama pacijenti i liječnici postavljaju isto pitanje: ako Rogaine potiče rast kose na vlasištu, može li se koristiti i za poticanje rasta dlaka na licu, izvan službeno odobrenih indikacija?
Novo randomizirano, dvostruko slijepo, placebom kontrolirano kliničko ispitivanje provedeno među transrodnim muškarcima upućuje na potvrdan odgovor.
Rezultati se nadovezuju na prethodno istraživanje provedeno među cisrodnim muškarcima, objavljeno 2016. godine, koje je prvo pokazalo da lokalna primjena minoksidila u koncentraciji od tri posto može poboljšati rast brade u usporedbi s placebom.
Nalazi također potvrđuju rezultate nekoliko studija slučaja, kao i iskustva sve brojnije internetske zajednice koja zagovara upotrebu minoksidila za postizanje gušće i punije brade.
Gušća brada i brkovi već nakon osam tjedana
Novo istraživanje provedeno je na Sveučilištu Mahidol u Bangkoku na Tajlandu i donosi neke od dosad najuvjerljivijih dokaza da minoksidil može sigurno djelovati na koži lica na sličan način kao na vlasištu.
Rezultati su objavljeni u znanstvenom časopisu The Journal of Dermatological Treatment. U kliničkom ispitivanju sudjelovalo je 69 osoba koje su primale hormonsku terapiju za rodnu afirmaciju.
Od njih su 34 sudionika nasumično raspoređena u skupinu koja je tijekom 12 tjedana dvaput dnevno nanosila minoksidil u koncentraciji od tri posto na lice, dok je preostalih 35 sudionika koristilo placebo.
Već nakon osam tjedana sudionici koji su koristili minoksidil imali su gušće i deblje dlake na licu od onih u placebo skupini. Nakon 12 tjedana u skupini koja je koristila minoksidil zabilježeno je povećanje gustoće brkova za približno 17 posto te gustoće brade za 15 posto u odnosu na početno stanje.
Mnogi sudionici također su prijavili poboljšanje kvalitete života i veće zadovoljstvo rezultatima. Nuspojave poput svrbeža, crvenila kože i perutanja bile su blage, a nisu zabilježene ozbiljne neželjene reakcije. Osim toga, krvni tlak sudionika ostao je stabilan tijekom cijelog istraživanja.
Znanstvenici: Lijek je učinkovit i dobro se podnosi
"Minoksidil za lokalnu primjenu u koncentraciji od tri posto predstavlja učinkovitu, sigurnu i dobro podnošljivu dodatnu terapiju za poticanje rasta dlaka na licu kod transrodnih muškaraca koji primaju hormonsku terapiju za rodnu afirmaciju", zaključuju autori istraživanja, koje je predvodila dermatologinja Kantarat Wattanawinitchai.
"Izvrstan sigurnosni profil koji smo uočili ohrabruje, osobito s obzirom na teorijsku zabrinutost zbog sistemske apsorpcije lijeka."
Naime, minoksidil je poznat kao lijek koji širi krvne žile. Ako se dovoljno velika količina apsorbira u organizam, teoretski može izazvati vrtoglavicu, nizak krvni tlak, ubrzan rad srca ili osjećaj lupanja srca. Međutim, aktualno istraživanje provedeno je na transrodnim muškarcima, pa nije jasno mogu li se rezultati primijeniti i na druge skupine.
Moguće je, primjerice, da istodobna terapija testosteronom djeluje sinergijski s minoksidilom, što dovodi do izraženijeg rasta dlaka u kraćem razdoblju. Ipak, postoji nekoliko drugih zanimljivih studija slučaja koje upućuju na to da bi minoksidil mogao poticati rast dlaka na licu i kod cisrodnih muškaraca.
Zanimljiv slučaj jednojajčanih blizanaca
Jedan od najuvjerljivijih primjera odnosi se na dvojicu jednojajčanih blizanaca, od kojih je jedan dulje od godinu dana nanosio minoksidil u koncentraciji od pet posto na područje brade i brkova. U usporedbi s bratom koji nije koristio lijek, blizanac koji je primjenjivao minoksidil nakon 16 mjeseci imao je veći broj dlaka i veću gustoću brade i brkova.
Istraživanja su još uvijek u ranoj fazi, a američka Agencija za hranu i lijekove zasad nije odobrila minoksidil za poticanje rasta dlaka na licu ni u jednoj skupini pacijenata. Unatoč tome, liječnici ga ponekad preporučuju određenim pacijentima za primjenu izvan službeno odobrenih indikacija.
Na temelju dobivenih rezultata tajlandski istraživači smatraju da bi "minoksidil trebalo razmotriti kao dodatnu terapiju prvog izbora za transrodne muškarce kod kojih rast dlaka na licu ostaje nepotpun ili nezadovoljavajući unatoč odgovarajućoj terapiji testosteronom".
"Unatoč maskulinizirajućim učincima terapije testosteronom, rast dlaka na licu kod mnogih transrodnih muškaraca često ostaje nepotpun ili nezadovoljavajući", objašnjava istraživački tim.
"Taj nesklad između očekivanja i rezultata može produljiti rodnu disforiju i negativno utjecati na kvalitetu života."
Za druge skupine potencijalne koristi minoksidila i dalje su manje izvjesne.
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