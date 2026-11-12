Kako jednim pranjem ukloniti miris vlage iz ručnika?

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Neugodan miris ručnika, čak i kada su tek oprani, čest je problem u kućanstvima. Riječ je o karakterističnom ustajalom mirisu vlage koji se može pojaviti već nakon jednog korištenja, ali i neposredno nakon vađenja ručnika iz perilice. Iako se očekuje da će pranje ukloniti neugodne mirise, to nije uvijek slučaj.

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Budući da se neprestano izmjenjuju razdoblja u kojima su mokri i suhi, ručnici su idealno okruženje za razmnožavanje bakterija, osobito ako se sporo suše, prenosi Good Housekeeping. Što se bakterije više razmnožavaju, neugodan miris postaje izraženiji. Bakterije mogu preživjeti uobičajene cikluse pranja, zbog čega ručnici ponekad neugodno mirišu već u trenutku kada ih se izvadi iz perilice.

Ipak, to ne znači da ih je potrebno baciti. Postoji nekoliko načina kojima se mogu ukloniti neugodni mirisi i smanjiti razmnožavanje bakterija.

Prije svega, važno je redovito prati i mijenjati ručnike. Preporučuje se pranje ručnika za ruke svaka dva do tri dana, dok bi ručnike za kupanje trebalo oprati nakon svaka tri do četiri korištenja. Ako se ručnici ne peru dovoljno često, neugodni mirisi gotovo su neizbježni.

Jednako je važno njihovo pravilno sušenje. Ručnike bi trebalo izvaditi iz perilice čim završi ciklus pranja jer zadržavanje vlažnog rublja u zatvorenom bubnju pogoduje razmnožavanju bakterija. Također, potrebno je osigurati da se ručnici što brže osuše na stalku za sušenje rublja. U tome mogu pomoći redovito prozračivanje prostorije ili korištenje odvlaživača zraka.

Uzrok neugodnog mirisa može biti i sama perilica rublja. Ako se plijesan razvila u ladici za deterdžent, na gumenoj brtvi ili u cijevima perilice, može se prenijeti na ručnike tijekom pranja. U takvim slučajevima preporučuje se korištenje sredstva za čišćenje perilice, poput proizvoda Dr. Beckmann Service-it Deep Clean Washing Machine Cleaner, koje može pomoći u uklanjanju nakupljene plijesni.

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Nakon svakog pranja preporučuje se ostaviti otvorena vrata perilice i ladicu za deterdžent kako bi se unutrašnjost bubnja i ladica prozračile te kako bi se spriječilo zadržavanje vlage.

Ako se neugodan miris zadržava unatoč redovitom pranju i pravilnom sušenju, ručnike je moguće dodatno očistiti namakanjem u otopini octa.

Postupak započinje punjenjem umivaonika ili kante vrućom vodom, u koju se dodaje 250 mililitara bijelog destiliranog octa. Ručnike je zatim preporučljivo ostaviti da se namaču preko noći kako bi se postigao što bolji učinak. Kao alternativa može se koristiti sredstvo za dezinfekciju rublja, poput Dettol Laundry Sanitiser, koje se dodaje u ladicu za deterdžent tijekom ciklusa pranja.

Pozornost temperaturi pranja

Nakon namakanja ručnike je potrebno iscijediti kako bi se uklonila otopina octa, a zatim ih staviti u bubanj perilice. Preporučuje se istodobno prati nekoliko ručnika jer se time smanjuje mogućnost neravnoteže bubnja, dok međusobno trenje tkanina dodatno pridonosi njihovu čišćenju. Pritom ih ne bi trebalo prati zajedno s drugim vrstama rublja.

Posebnu pozornost potrebno je posvetiti temperaturi pranja. Ručnike bi trebalo prati na najvišoj temperaturi koju dopušta oznaka za održavanje. Bijele ručnike preporučuje se prati na 60 Celzijevih stupnjeva, uz korištenje punog ciklusa pranja, dok ručnici u boji mogu zahtijevati nižu temperaturu od 40 Celzijevih stupnjeva.

Za učinkovitije uklanjanje bakterija preporučuje se izbjegavanje brzih i ekoloških programa pranja jer oni često koriste niže temperature ili kraće cikluse.

Za uklanjanje mrlja preporučuje se korištenje biološkog deterdženta u prahu, odnosno deterdženta koji sadrži enzime. Korisno je uključiti i dodatni ciklus ispiranja kako bi se uklonili svi ostaci sredstva za pranje.

Omekšivač bi, međutim, trebalo izbjegavati jer na vlaknima ručnika može ostaviti sloj ostataka koji smanjuje njihovu sposobnost upijanja vode.

Ako kućanstvo ima sušilicu rublja, a oznaka za održavanje ručnika to dopušta, preporučuje se sušenje na visokoj temperaturi tijekom 30 minuta kako bi se dodatno smanjila prisutnost preostalih bakterija.

Pravilnim pranjem, redovitim mijenjanjem ručnika i održavanjem perilice moguće je spriječiti ponovno pojavljivanje neugodnih mirisa. Ključnu ulogu pritom imaju temeljito sušenje, odgovarajuća temperatura pranja i sprječavanje dugotrajnog zadržavanja vlage u tkanini.