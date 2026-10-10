Ciklona donosi nestabilno vrijeme: Evo gdje se očekuju najjači pljuskovi

U noći na nedjelju i tijekom nedjeljnog jutra još će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito u Dalmaciji gdje će se zadržati i dobar dio nedjelje, osobito na krajnjem jugu. Drugdje će oborine već prijepodne prestati uz proces razvedravanja pa će sredinom dana i poslijepodne u većem dijelu zemlje biti suho i djelomično sunčano.