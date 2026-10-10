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VREMENSKA PROGNOZA

Ciklona donosi nestabilno vrijeme: Evo gdje se očekuju najjači pljuskovi

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N1 Info
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10. lis. 2026. 08:16
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Kiša UNSPLASH
Ilustracija: Kenneth Adams on Unsplash

Pod utjecajem ciklone subota nam donosi promjenjivo vrijeme uz puno oblaka.

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Mjestimice će biti kiše, osobito u Lici i Dalmaciji gdje su mogući i obilniji pljuskovi s grmljavinom.

U sjeverozapadnim kopnenim krajevima središnji dio dana bi trebao biti većinom suh, a onda će kiša kasnije poslijepodne i navečer biti sve raširenija pojava diljem Hrvatske.

Vjetar na kopnu većinom slab. Na sjevernom Jadranu slaba do umjerena bura, dok će u Dalmaciji puhati umjereno, mjestimice i jako jugo. Dnevna temperatura većinom između 15 i 20°C, duž obale i na otocima ponegdje do 23 Celzijeva stupnja.

U noći na nedjelju i tijekom nedjeljnog jutra još će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito u Dalmaciji gdje će se zadržati i dobar dio nedjelje, osobito na krajnjem jugu. Drugdje će oborine već prijepodne prestati uz proces razvedravanja pa će sredinom dana i poslijepodne u većem dijelu zemlje biti suho i djelomično sunčano.

Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjevernih smjerova. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Na krajnjem jugu još u noći i ujutro jugo. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na Jadranu između 14 i 19 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom od 17 do 22 Celzijeva stupnja.

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