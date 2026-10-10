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Novošahtinsk

VIDEO / Ukrajina pogodila ruski naftni terminal nekoliko sati nakon dogovora Trumpa i Putina

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N1 Info
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10. lis. 2026. 07:54
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Ukrajinski dronovi pogodili su ruski naftni terminal Novošahtinsk, postrojenje za transport naftnih derivata u Rostovskoj oblasti, svega nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio privremeno ublažavanje sankcija na ruski dizel i dogovor o njegovoj povećanoj isporuci na svjetsko tržište.

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Tijekom noći izbio je veliki požar na naftnom terminalu u ruskom gradu Rostovu na Donu. Snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju velike plamene jezike i gust dim koji se uzdiže iznad postrojenja.

Prema informacijama koje je objavio nadzorni kanal Exilenova+, požar je izbio na terminalu za utovar nafte i naftnih derivata. Analitičar otvorenih izvora (OSINT) ruskog neovisnog medija ASTRA identificirao je lokaciju kao terminal Yug Rusi, smješten u gradskoj četvrti Željeznički, na temelju snimki koje su dostavili lokalni stanovnici, piše Kyiv Independent.

Oštećena i stambena zgrada

Ruske regionalne vlasti potvrdile su da je došlo do požara te izvijestile da djeluje protuzračna obrana. Međutim, nisu potvrdile da je pogođen naftni terminal.

ASTRA je izvijestila i o oštećenju stambene zgrade u kompleksu Donskaja Sloboda u Rostovu na Donu. Lokaciju su identificirali na temelju snimki koje su objavili stanovnici.

Nije jasno što je pogodilo zgradu, a incident se dogodio u vrijeme izvješća o nastavku aktivnosti dronova i djelovanju ruske protuzračne obrane.

Terminal može pretovariti 3,5 milijuna tona naftnih derivata godišnje

Terminal Yug Rusi služi za pretovar naftnih derivata namijenjenih izvozu, uključujući pošiljke iz rafinerije Novošahtinsk, koja pripada istoimenoj poslovnoj grupaciji Yug Rusi.

Riječ je o zasebnom objektu, odvojenom od glavnih postrojenja rafinerije.

Prema objavljenim tehničkim podacima rafinerije, terminal u Rostovu na Donu ima godišnji kapacitet prihvata i otpreme od 3,5 milijuna metričkih tona naftnih derivata.

Najnoviji incident dogodio se dva tjedna nakon ukrajinskog napada na rafineriju Novošahtinsk, izvedenog 25. rujna. Prema ukrajinskom Glavnom stožeru, tada je u postrojenju također izbio požar.

Podsjetimo, Trump je dan ranije objavio da je Rusija pristala odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela SAD-u i svjetskom tržištu, dok je američko Ministarstvo financija izdalo privremenu dozvolu za transakcije povezane s prodajom, isporukom i uvozom ruskog dizela

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Teme
naftni terminal rusija ukrajina

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