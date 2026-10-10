Prema informacijama koje je objavio nadzorni kanal Exilenova+, požar je izbio na terminalu za utovar nafte i naftnih derivata. Analitičar otvorenih izvora (OSINT) ruskog neovisnog medija ASTRA identificirao je lokaciju kao terminal Yug Rusi, smješten u gradskoj četvrti Željeznički, na temelju snimki koje su dostavili lokalni stanovnici, piše Kyiv Independent.