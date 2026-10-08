Kako nastaje jugo, kako ga prepoznati i zašto je najopasnije kada skrene

Jugo je topao i vlažan vjetar jugoistočnog do južnog smjera. Najčešće donosi naoblaku i kišu, podiže valove i povećava razinu mora, a može potrajati od jednog dana do više od tjedan dana. Uobičajeno puše relativno ravnomjerno, brzinom od šest do 11 metara u sekundi, odnosno od 21 do 33 kilometra na sat, no u olujnim epizodama može dosegnuti i orkansku jačinu.