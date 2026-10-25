Stižu hladna jutra i mraz, ali i zatopljenje: Evo kakvo nas vrijeme očekuje idućih dana

Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Duboka ciklona nad Sjevernim morem premješta se prema Baltiku, a novi ciklonalni poremećaj s Atlantika približava se obali Irske i Velike Britanije. Na prednjoj strani ciklone izraženo je jugozapadno strujanje koje u višim slojevima atmosfere donosi topao i vlažan zrak, koji se u obliku vala premješta preko Pirinejskog poluotoka prema Francuskoj i Velikoj Britaniji.

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Zatopljenje u višim slojevima atmosfere očekujemo i u našim krajevima, ali tek krajem idućeg tjedna, uz promjenu vremena. Do tada ćemo se nalaziti pod utjecajem grebena Azorske anticiklone, koji podržava stabilno i suho vrijeme.

Danas će biti malo do umjereno oblačno, uz dulja sunčana razdoblja, osobito na Jadranu i uz Jadran. Nakon razilaženja mjestimične magle po kotlinama unutrašnjosti i u riječnim dolinama bit će sunčano i prohladno.

Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, koja će tijekom dana slabjeti i okretati na tramuntanu i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti i na Jadranu bit će od 14 do 19 °C, a u planinskim krajevima oko 10 °C.

Što nas čeka do kraja tjedna?

Od sutra, ponedjeljka, pa do kraja tjedna prevladavat će sunčano vrijeme, samo povremeno uz umjerenu naoblaku. Jutra će na kopnu biti obilježena mjestimičnom maglom, a u kotlinama je moguć i mraz.

Puhat će sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu slaba do umjerena bura. Jaka bura, na udare i olujna, puhat će još sutra na jugu Dalmacije.

Jutarnje i noćne temperature zraka, mjerene u meteorološkom zaklonu na visini od dva metra iznad tla, kretat će se od 2 do 7 °C, a pri tlu od -2 do 2 °C. Na Jadranu će najniže temperature zraka biti oko 12 °C.

Najviše dnevne temperature zraka bit će u blagom porastu prema kraju tjedna, ali će se u prosjeku u unutrašnjosti kretati oko 16 °C, a na Jadranu i uz Jadran oko 22 °C.