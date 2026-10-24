PRIBLIŽAVA SE ZIMA
VIDEO / Na popularnom hrvatskom skijalištu pada snijeg
Na Platku, popularnom skijalištu iznad Rijeke, je počeo padati snijeg. Iako je kalendarska zima još gotovo dva mjeseca daleko, snježne pahulje već su stigle na područje jednog od najpoznatijih hrvatskih skijališta.
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Snijeg se može pratiti putem kamere postavljene na skijalištu Radeševo, a prizori zimskog vremena krajem listopada privlače pozornost, osobito s obzirom na to da u primorskim krajevima jesen još traje.
Ipak, snijeg na Platku u ovo doba godine nije neuobičajena pojava. Skijalište se nalazi na približno 1100 metara nadmorske visine, na području gdje se susreću utjecaji planinske i mediteranske klime. Prve snježne oborine moguće su već tijekom listopada, dok se učestaliji snijeg uglavnom očekuje u studenome i prosincu.
Zimi se temperature na Platku često spuštaju ispod nule, a tijekom hladnijih razdoblja mogu dosegnuti i desetak stupnjeva ispod nje. Snježni pokrivač, ovisno o vremenskim prilikama, može se zadržati tijekom većeg dijela zime, dok se postupno otapanje najčešće događa u ožujku i travnju.
Stoga današnji snijeg, premda dolazi relativno rano, nije iznimna meteorološka pojava. A hoće li se zadržati ili brzo otopiti, ovisit će ponajprije o temperaturama zraka i vremenskim prilikama sljedećih dana.
Za više detalja, pročitajte vremensku prognozu našeg Bojana Lipovšćaka.
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