VIDEO / Na popularnom hrvatskom skijalištu pada snijeg

Ipak, snijeg na Platku u ovo doba godine nije neuobičajena pojava. Skijalište se nalazi na približno 1100 metara nadmorske visine, na području gdje se susreću utjecaji planinske i mediteranske klime. Prve snježne oborine moguće su već tijekom listopada, dok se učestaliji snijeg uglavnom očekuje u studenome i prosincu.