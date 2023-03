Bronhitis: Uzrok, simptomi i kako se točno tretira ova neugodna infekcija?

Podijeli :

Shutterstock

Bronhitis je infekcija glavnih dišnih puteva pluća, točnije bronha, a izaziva nadraženost te se može prepoznati po kašlju, ali i iskašljavanju žućkaste sluzi, a može doći i do bolnog grla.

Bronhitis će se u većini slučajeva povući sam od sebe, dok će nekada trajati i dulje od tri mjeseca, a onda se radi o kroničnom bornhitisu za koji ne postoji lijek. Zbog bronhitisa može doći i do upale pluća, a najčešće ga imaju mala djeca. Bronhitis može biti opasan za osobe s kroničnom bolesti srca, pluća ili za starije osobe.

Što je bronhitis?

Bronhitis je zapravo upala dišnih puteva koji vode do pluća, a kada su oni upaljeni dolazi do nadraženosti i naticanja te se ispune sa sluzi. Bronhitis može biti akutni ili kronični. Akutni bronhitis je obično uzrokovan virusom i proći će sam od sebe nakon tjedan dana do tri tjedna i ne zahtjeva nikakve lijekove.

Kronični bronhitis zapravo traje cijelo vrijeme, točnije u ovom slučaju kašalj može trajati neprekidno i do tri mjeseca, pa prestati, a onda se može ponovno pojaviti, ali se može kontrolirati ublažavanjem simptoma i držanjem pod kontrolom bolesti.

Kako prepoznati bronhitis?

Jedan od glavnih simptoma bronhitisa je mokri kašalj, a može doći i do iskašljavanja žute, bijele ili zelene sluzi. Ovaj kašalj može trajati do tri tjedna, a uz njega se mogu javiti i ovi simptomi:

– šištanje za vrijeme disanje

– suhi kašalj

– povišena temperatura

– bolno grlo

– curenje iz nosa

– umor

– kratkoća daha

Bronhitis mogu dobiti svi, iako je češći kod male djece, a u većoj su opasnosti od ove bolesti osobe koje puše, one koje imaju astmu ili neku autoimunu bolest koja uzrokuje upale u tijelu, kao i kronični bolesnici.

Što uzrokuje bronhitis?

Bronhitis najčešće uzrokuje virus, ali mogu ga izazvati i druge stvari u tijelu koje iritiraju dišne puteve. Tako se bronhitis može pojaviti i zbog prehlade, adenovirusa, koronavirusa, ali i zbog nekih bakterijskih infekcija, kao i zbog zagađenog zraka, prašine, jake kiseline, klora, ili zbog pušenja cigareta.

Bronhitis se može prenijeti bliskim kontaktom sa zaraženom osobom.

Kako se tretira bronhitis?

Liječnik će bronhitis prepoznati vrlo brzo, ali nekada će biti potrebne i dodatne pretrage kao što su krvne pretrage, rendgen pluća, test funkcije pluća ili bris nosa.

Bronhoskopija: Zašto se provodi, kako izgleda postupak i koje su komplikacije?

Akutni bronhitis nije potrebno tretirati nikakvim lijekovima jer se većinom radi o virusima pa antibiotik neće pomoći. Jednom kada bolest prođe, kašalj se može nastaviti još koji tjedan. U težim slučajevima se mogu uzimati određeni lijekovi koji će ublažiti simptome, kao što su lijekovi protiv kašlja, ibuprofen ili aspirin protiv bolova, a pomoći može i inhaliranje. Baš kao i kod svake bolesti, od iznimne važnosti će biti odmor i uzimanje puno

tekućine, a pomoći će i ovlaživač zraka. Jednako tako, može se i grgljati slana voda kako bi se smanjila iritacija u grlu, a na jednak način će djelovati i grgljanje čaja od kadulje. U slučaju kada se pokaže da je bronhitis nastao zbog bakterijske infekcije, liječnik će prepisati antibiotik.

Zaključak

Bronhitis može biti akutni ili kronični, a može se prepoznati po kašlju uz iskašljavanje sluzi. Najčešće se ne tretira lijekovima, već se samo ublažavaju simptomi, ali kod nekih osoba, kao što su kronični bolesnici ili starije osobe, može biti opasan pa je potrebno i više opreza.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Majčina dušica: Pomaže kod astme i bronhitisa, ali i kod menstrualnih tegoba Bronhiolitis: Uzrok, simptomi i po čemu se razlikuje od bronhitisa? Što je dispneja? Uzrok, simptomi i kada se morate javiti liječniku