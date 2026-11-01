Podaci pokazuju da je zastupljenost različitih veličina na modnim pistama posljednjih godina ponovno pala. Prema analizi Vogue Businessa, udio odjevnih kombinacija prikazanih na modelima standardnih, uglavnom manjih konfekcijskih veličina porastao je s 95 posto u 2023. i 2024. na 97 posto u sljedeće dvije godine.