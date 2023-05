Podijeli :

Freestocks/Unsplash

Infekcije tijekom trudnoće mogu biti vrlo ozbiljne za majku i nerođeno dijete posebice zato što trudnice imaju oslabljen imunološki sustav. Zato je važno da žene budu svjesne rizika i poduzmu korake kako bi se zaštitile od infekcija. Tijekom trudnoće se mogu pojaviti prenatalna infekcija, intrauterina infekcija ili kongenitalna infekcija.

Upale u trudnoći se mogu pojaviti na različite načine. Najčešći uzrok infekcije tijekom trudnoće su bakterije, virusi, gljivice i paraziti koji mogu ući u tijelo trudnice i uzrokovati upalu. Ovakve infekcije nisu bezazlene te mogu izazvati dugoročne nuspojave i opasne reakcije poput povećanog rizika od prijevremenog porođaja i drugih raznih komplikacija.

Najčešći uzrok infekcija tijekom trudnoće

Infekcije tijekom trudnoće se mogu pojaviti na različite načine, a trudnice su im posebno sklone zbog oslabljenog imuniteta, ali i same prirode trudnoće. Pola gena fetusa potječe od oca te majčin organizam stvara zaštitna protutijela na paternalne antigene posteljice.

Seks u trudnoći: Je li siguran za bebu i koje su poze najugodnije za ženu?

Zbog toga se smanjuje funkcija limfocita, zaštitnih stanica. U trudnoći često dolazi i do promjena u biološkoj flori u porođajnom kanalu, što sve skupa pridonosi povećanom riziku od infekcije.

Ovo se događa jer tijelo prolazi kroz različite promjene – hormonalne, fizičke, emotivne i druge. Nerijetko se događa da žene koje u životu nisu bile sklone upalama doživljavaju česte infekcije tijekom trudnoće.

Ovo su najčešći uzroci infekcija tijekom trudnoće:

– infekcije prenesene spolnim putem – bakterijske i virusne infekcije poput klamidije, gonoreje, sifilisa, herpesa i HIV-a mogu se prenijeti tijekom spolnog odnosa

– infekcije mokraćnog sustava – trudnice su osjetljivije na infekcije mokraćnog sustava, poput cistitisa, zbog promjena u hormonalnoj ravnoteži tijekom trudnoće, što može dovesti do povećanja rizika od upale mokraćnog mjehura i bubrega

– infekcije dišnog sustava – trudnice su također osjetljivije na infekcije dišnog sustava, poput prehlade, gripe i upale pluća, što može uzrokovati komplikacije u trudnoći

– infekcije prenesene hranom – neke bakterije i paraziti koji se mogu naći u hrani mogu uzrokovati infekcije, poput toksoplazmoze (mačkitisa) koja se može prenijeti konzumiranjem sirove ili nedovoljno kuhane hrane

– infekcije prenesene insektima – neki insekti, poput komaraca ili krpelja mogu prenijeti infekcije koje mogu izazvati komplikacije u trudnoći

– vaginalne infekcije u trudnoći poput bakterijske vaginoze i gljivične infekcije mogu biti potencijalno opasne za trudnoću

Simptomi infekcija tijekom trudnoće

Simptomi infekcije tijekom trudnoće ovisit će o konkretnoj infekciji i uzroku upale, no prilikom pojave prvih promjena bi bilo dobro kontaktirati liječnika. Gljivične infekcije tijekom trudnoće ili bakterijske vaginoze obično imaju jasne simptome poput peckanja, svrbeža ili neuobičajenog iscjetka.

Ovo su još neki simptomi infekcija tijekom trudnoće na koje treba reagirati:

– povišena tjelesna temperatura

– glavobolja

– bolovi u mišićima tijela, a posebno zdjelice

– umor

– gubitak apetita

– mučnina i povraćanje

– bol u trbuhu i donjem dijelu leđa

– bol pri mokrenju

– osip ili drugi kožni problemi

– promjene u vaginalnom iscjetku

U nekim slučajevima, infekcije mogu biti asimptomatske, što znači da nema vidljivih simptoma, ali i takve i dalje mogu predstavljati rizik za majku i dijete.

Iskustva žena s infekcijom tijekom trudnoće

Pojava infekcija tijekom trudnoće nije rijetka pojava, iskustva koja smo pronašli to i dokazuju.

Migrena u trudnoći: Je li opasna za plod i kako ju liječiti na prirodni način? Aronija u trudnoći: Je li ljekovita ili ju trebate izbjegavati?

“Čim sam ostala trudna počele su moje nevolje s bakterijama, odmah u prvim tjednima dok još i nisam znala da sam trudna sam imala sam jaku upalu. Doktorica mi je dala antibiotike i rekla da ih mogu koristiti i ako sam trudna. Par tjedana nakon toga ponovo bolovi pri mokrenju, pa čak i sukrvica što me prestrašilo (ipak je bila rana trudnoća) ponovo nalazi grozni (urinokultura sterilna), a ja opet na antibioticima. Tri i pol mjeseca poslije poroda počeli su bolovi u donjem dijelu leđa, trbuhu, ponovno nalazi koji su grozni a urinokultura je pokazala da imam i E.coli i enterococcus. Bilo mi je dosta tableta pa sam se okrenula čajevima od brusnice, soku od brusnice, kapima od brusnice. Urolog je rekao najmanje tri litre tekućine dnevno da bi je izmokrila i da će mi trebati čak i do 6 tjedana da je izbacim iz organizma. Sad bih trebala raditi kontrolne nalaze i nadam se da je to gotova priča. Ali hvala bogu ipak sam rodila živu i zdravu curicu”, piše jedna majka.

“Ja sam u 21. tjednu i kada sam napravila test urina pokazalo mi je jako povišene leukocite, na što mi je doktorica rekla da napravim urinokulturu da vidimo što ćemo činiti. Kada sam to obavila sve tri su bile sterilne, znači nema bakterija, na što je ona rekla da ne treba uključivati nikakve antibiotike, ali pošto su ti leukociti povećani da pijem svaki dan litru i pol urogold čaja. Bitno je da vam je urinokultura sterilna, da nema kakvih bakterija tipa E.coli i slično”, savjetuje druga majka.

“Ja sam imala infekciju desnog bubrega u trudnoći koja je nastala zbog urinarne infekcije. Ginekolog mi je propisao da koristim čepiće, a ja pametna nisam. Bakterija je uzela maha i dobila sam infekciju bubrega uz visoku temperaturu, bol cijelog tijela, glavobolju. Srećom sve je završilo dobro iako sam takve simptome imala devet dana. Sve to je bilo u prvom tromjesečju i srećom sve je dobro”, navodi treća.

Opasnosti i rizici upala za vrijeme trudnoće

Kao i liječenje, opasnosti i rizici infekcija za vrijeme trudnoće ovise o uzroku. Velik utjecaj u razini rizika od upala ima i pravovremena reakcija, odnosno, liječenje kao i način liječenja. Iznimno je važno da se pri pojavi prvih simptoma infekcije javite liječniku.

Opasnost od infekcija tijekom trudnoće ovisi o mnogim čimbenicima, uključujući vrstu upale, vrstu virusa ili bakterija koje izazivaju infekciju, stupanj infekcije, vrijeme trudnoće u kojem se pojavila i opću zdravstvenu sliku trudnice.

Infekcije tijekom trudnoće mogu uzrokovati niz problema za majku i dijete, uključujući:

– povećan rizik od spontanog pobačaja ili prijevremenog poroda

– oštećenje organa, fetalna oštećenja, malformacija i deformacija organskih sustava – najčešće su na srcu, živčanom sustavu, očima i ušima

– razvojni poremećaji ili smrt ploda (intrauterina smrt)

– zastoj u rastu fetusa

– infekcija bubrega, prerano rođenje djeteta i povećan rizik od sepse

Komplikacije za plod koje mogu nastati tijekom infekcija u trudnoći ovise o kliničkoj dobi trudnoće ako dođe do intrauterine infekcije. U tom slučaju može doći do embriopatije i fetopatije.

Gljivične infekcije: Mogu stvoriti dugotrajne komplikacije, evo kako ih liječiti

Embriopatije nastaju tijekom prvih 12 tjedana trudnoće te su u tom slučaju najviše pogođeni oni organski sustavi koji su u periodu razvoja za vrijeme infekcije. Može doći do embrionalnih oštećenja s nastankom malformacija na organima. Kod teških oštećenja nastupa spontani pobačaj.

Fetopatije nastaju tijekom 2. i 3. mjeseca trudnoće i specifične su o vrsti bakterija ili virusa koji uzrokuju infekciju. U ovom slučaju od upale obolijevaju i majka i fetus koji se rađa sa znacima bolesti koja i dalje traje. Oštećenja koja uzrokuje su strukturne abnormalnosti ili deformacije. Nastati mogu i zastoj rasta, smrt bebe, prijevremeni porođaj. Međutim, dijete se unatoč infekciji može roditi sasvim zdravo bez kasnih posljedica ili sa zakašnjelim posljedicama.

Gljivične infekcije tijekom trudnoće

Gljivične infekcije u trudnoći mogu biti vrlo neugodne, ali u većini slučajeva nisu opasne za trudnicu ni za fetus. Vrlo su česte kod trudnica, posebno pojava kandidijaze i to kod gotovo svake druge trudnice barem jednom za vrijeme trudnoće. Trudnoća je jedan od faktora koji povećavaju rizik od vaginalnih gljivičnih infekcija jer hormonske promjene tijekom trudnoće utječu na pH vrijednost vagine i ravnotežu bakterija i gljivica u tom području.

Čaj od klinčića: Napitak koji ubija gljivice i bakterije te olakšava zubobolju

U nekim slučajevima, gljivične infekcije mogu uzrokovati komplikacije tijekom trudnoće. Žene koje su u prošlosti imale vaginalne gljivične infekcije imaju veći rizik od razvoja ovih infekcija tijekom trudnoće. Također, trudnice koje imaju dijabetes, koje su pretile ili koje uzimaju antibiotike imaju veći rizik od razvoja gljivičnih infekcija.

Iako gljivične infekcije tijekom trudnoće mogu biti neugodne, one obično nisu opasne za trudnicu ni za dijete. Međutim, ako se ne liječe, mogu dovesti do komplikacija, kao što su prerani porod ili rizik od infekcije fetusa, povećan rizik od spontanog pobačaja te rizici od komplikacija pri porodu.

Prilikom pojave prvih simptoma gljivične infekcije tijekom trudnoće odmah se obratite liječniku.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Kandidijaza: Uzrok, simptomi i kako se liječi ovaj neugodan napad gljivica? Gljivice na koži: Uzrok, simptomi i kako se ovaj neugodan problem tretira? Jutarnje mučnine: Jesu li opasne za bebu i mogu li ukazati na spol djeteta?