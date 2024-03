Podijeli :

U posljednjih nekoliko godina, tehnološki napredak omogućio je razvoj kućnih testova za različite zdravstvene stanja, uključujući i dijabetes. Ovi testovi postaju sve popularniji među ljudima koji žele pratiti svoje zdravstveno stanje bez potrebe za odlaskom liječniku ili laboratoriju. No, mnogi se pitaju koliko su kućni testovi za dijabetes pouzdani i korisni za rano otkrivanje dijabetesa?

Dijabetes je globalni zdravstveni problem koji utječe na milijune ljudi diljem svijeta. Prema podacima Hrvatskog Zavoda za Javno Zdravstvo (HZJZ), broj oboljelih od dijabetesa u Hrvatskoj kontinuirano raste.

Prema posljednjim raspoloživim podacima iz 2020. godine, procjenjuje se da oko 400.000 ljudi u Hrvatskoj boluje od dijabetesa. Ovaj podatak obuhvaća oba tipa dijabetesa – tip 1 i tip 2.

Rano otkrivanje ovog stanja ključno je za sprečavanje komplikacija i efikasno upravljanje bolešću. U tu svrhu, kućni testovi za dijabetes nude obećavajuću alternativu tradicionalnim metodama dijagnostike.

Jesu li kućni testovi za dijabetes točni?

Kućni testovi za dijabetes obično mjere razinu glukoze u krvi, što je ključni pokazatelj ovog stanja. Mnogi od njih koriste tehnologiju test traka i mjerne uređaje koji omogućuju korisnicima da samostalno provjere svoju razinu glukoze u udobnosti vlastitog doma.

Ovi testovi su dizajnirani da budu jednostavni za korištenje, pružajući brze rezultate koji su lako interpretirati.

Međutim, ključno pitanje koje se postavlja jest koliko su ovi kućni testovi zaista pouzdani?

Istraživanja su pokazala da većina ovih testova ima visoku osjetljivost i specifičnost, što znači da su u stanju pouzdano identificirati osobe s visokim razinama glukoze u krvi.

Jedno od istraživanja koje podržava pouzdanost kućnih testova za dijabetes provodila je Američka uprava za hranu i lijekove (FDA). FDA je 2016. godine odobrila prvi kućni test za dijabetes koji omogućuje mjerenje razine hemoglobina A1c (HbA1c) – važnog pokazatelja dugoročne razine glukoze u krvi. Ovaj test omogućuje ljudima da sami provjere svoju razinu HbA1c u udobnosti svog doma, što može biti korisno za praćenje dugoročnog upravljanja dijabetesom.

FDA je odobrila ovaj kućni test na temelju studija koje su pokazale da su rezultati testa u skladu s rezultatima laboratorijskih testova.

Jedno od istraživanja koje je podržalo ovo odobrenje objavljeno je u časopisu “The journal of diabetes, science and technology” 2017. godine. U tom istraživanju, provedenom na više od 600 ispitanika, kućni test za HbA1c pokazao je visoku usporedivost s rezultatima laboratorijskih testova. Ovo istraživanje pružilo je dokaze o pouzdanosti kućnih testova za dijabetes.

Drugi primjer istraživanja je objavljen u časopisu “The American journal of clinical pathology” 2019. godine. Provedena je analiza više istraživanja koja su analizirale različite vrste kućnih testova za dijabetes. Iako su pronađene određene varijacije u rezultatima među različitim testovima, pregled je zaključio da su većina kućnih testova za dijabetes pokazala zadovoljavajuću osjetljivost i specifičnost u usporedbi s laboratorijskim testovima.

Ova istraživanja pružaju podršku tvrdnji da kućni testovi za dijabetes mogu biti pouzdani alati za praćenje razine glukoze u krvi, ali je važno uzeti u obzir specifičnosti svakog testa i pažljivo slijediti upute proizvođača za najbolje rezultate.

Tako se treba uzeti u obzir da rezultati kućnih testova mogu varirati ovisno o nizu faktora, uključujući tehniku uzimanja uzorka, skladištenje testnih materijala i samu kvalitetu testova.

Prednosti i nedostaci kućnih testova za dijabetes

Jedna od prednosti kućnih testova za dijabetes je njihova dostupnost i praktičnost.

Oni omogućuju ljudima da redovito prate svoju razinu glukoze bez potrebe za čestim odlascima liječniku ili laboratoriju.

Ovo može biti posebno korisno za osobe s većim rizikom od razvoja dijabetesa, kao i za one koji žive u ruralnim ili udaljenim područjima gdje pristup medicinskim uslugama može biti ograničen.

Međutim, nedostatak može biti i mogućnost netočnih rezultata.

Prednosti kućnih testova za dijabetes

Prednosti kućnih testova za dijabetes su:

1. Praktičnost:

Kućni testovi za dijabetes omogućuju ljudima da samostalno provjere svoju razinu glukoze u krvi iz udobnosti vlastitog doma, bez potrebe za odlaskom liječniku ili laboratoriju.

2. Brzi rezultati

Većina kućnih testova za dijabetes pruža rezultate gotovo odmah ili u roku od nekoliko minuta, što omogućuje brzo praćenje razine glukoze.

3. Redovito praćenje

Ovi testovi olakšavaju redovito praćenje razine glukoze, što može biti ključno za upravljanje dijabetesom.

4. Edukacija

Kućni testovi mogu pomoći osobama s dijabetesom da bolje razumiju kako njihova prehrana, tjelesna aktivnost i terapija utječu na njihovu razinu glukoze.

Nedostaci kućnih testova za dijabetes

Istaknuti nedostaci kućnih tekstova za dijabetes su:

1. (Ne)točnost

Postoji šansa da kućni test za dijabetes bude manje točan od laboratorijskih testova, posebno ako se ne primjenjuju ispravno ili ako postoje vanjski čimbenici koji mogu utjecati na rezultate.

2. Varijabilnost rezultata

Razina glukoze u krvi može varirati tijekom dana zbog različitih čimbenika poput prehrane, tjelesne aktivnosti ili stresa, što može dovesti do varijabilnosti u rezultatima testova; u ovom segmentu je važna edukacija i dobro praćenje navika.

3. Potreba za obukom

Pravilna primjena kućnih testova za dijabetes zahtijeva određeno razumijevanje kako pravilno uzeti uzorak krvi i interpretirati rezultate, također, neke osobe mogu imati poteškoća s uzimanjem krvi na vlastitom tijelu.

4. Troškovi

Kućni testovi mogu biti skupi, pogotovo ako se koriste redovito, što može biti dodatni financijski teret za pojedince.

Stoga, važno je naglasiti da kućni testovi za dijabetes ne zamjenjuju redovite posjete liječniku i profesionalnu medicinsku dijagnostiku kod dijabetesa. U slučaju sumnje na dijabetes ili ako rezultati kućnog testa pokažu abnormalne vrijednosti, važno je konzultirati se s liječnikom.

Kako koristiti kućni test za dijabetes?

Kućni testovi za dijabetes obično funkcioniraju na temelju mjerenja razine glukoze u krvi, što je ključni pokazatelj dijabetesa.

Postoje različite vrste kućnih testova za dijabetes, ali većina njih koristi sličan princip rada.

Evo osnovnih koraka kako kućni test za dijabetes funkcionira:

– prije korištenja pročitajte upute o korištenju jer se način korištenja može razlikovati od proizvođača do proizvođača

– da biste izmjerili razinu glukoze, većina kućnih testova koristi kap krvi iz prsta ili drugog dijela tijela kao uzorak

– prije uzimanja uzorka nužno je očistiti područje na kojem ćete napraviti ubod kako biste smanjili rizik od infekcija

– ako kućni test koristi više ljudi, važno je da svatko ima svoju iglu za uzimanje uzoraka

– za dijagnozu kroz kućni test je obično dovoljna jedna kapljica krvi koju trebate nanijeti na test traku ili drugi testni materijal

– ako vaš kućni uređaj za dijabetes koristi trakice, one su jednokratne i mogu se koristiti samo za jedno mjerenje

– bit će potrebno kratko vrijeme za pokazivanje rezultata (ovisno o uređaju)

– test će prikazati rezultate na digitalnom zaslonu ili pomoću boja i simbola, ponekad je potrebna interpretacija rezultata uz upute koje ste dobili uz uređaj

– rezultati pokazuju razinu glukoze u krvi

Primjenom ovog testa ćete dobiti određene rezultate, a cilj je da održavate razinu glukoze u normalnim vrijednostima. Važno je napomenuti da vrijednosti mogu varirati ovisno o tome koje je doba dana, jeste li mjerili šećer na tašte ili nakon jela i slično.

Međutim, ovo su neke osnovne smjernice koje pokazuju granice u vrijednostima šećera:

Normalne vrijednosti:

– prije obroka (natašte): 70-99 mg/dL (3.9-5.5 mmol/L)

– dva sata nakon obroka: manje od 140 mg/dL (7.8 mmol/L)

Vrijednosti koje ukazuju na predijabetes:

– prije obroka (natašte): 100-125 mg/dL (5.6-6.9 mmol/L)

– dva sata nakon konzumacije: 140-199 mg/dL (7.8-11.0 mmol/L)

Vrijednosti koje ukazuju na dijabetes:

– prije obroka (natašte): 126 mg/dL (7.0 mmol/L) ili više na dva različita testiranja

– dva sata nakon konzumacije: 200 mg/dL (11.1 mmol/L) ili više

Kod kućnih testova za dijabetes je jako bitno pravilno čitati rezultate, ali i pratiti upute proizvođača. U slučaju da rezultat ukazuje na stanje koje dovodi do dijabetesa ili dijabetes, obratite se liječniku.

Cijena kućnog testa za dijabetes u Hrvatskoj

Cijena kućnih testova za dijabetes varira ovisno o proizvođaču i ljekarni.

Dok ovi testovi pružaju praktičnu mogućnost samostalnog praćenja razine glukoze u krvi iz udobnosti vlastitog doma, njihova dostupnost i trošak mogu biti presudni čimbenici za mnoge pojedince.

Pomagala za oboljele od šećerne bolesti

Međutim, u našoj zemlji, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje omogućava pravo osiguranim osobama oboljelima od šećerne bolesti na neka pomagala.

Ovo su pomagala za oboljele od šećera, a koja se mogu dobiti na recept:

– set za brzo očitavanje koncentracije šećera u krvi

– dijagnostičke trakice za mjerenje glukoze u krvi uređajem i lancete za vađenje krvi iz prsta za kontrolu glukoze u krvi

– osobe koje šećernu bolest liječe tabletama ili su na drugoj ne-inzulinskoj supkutanoj terapiji za šećernu bolest ostvaruju pravo na 50 komada za 12 mjeseci

– osobe koje primaju inzulin jednom dnevno ostvaruju pravo na 90 komada za 3 mjeseca (360 komada godišnje),

– osobe koje primaju inzulin 2 puta dnevno ostvaruju pravo na 180 komada za 3 mjeseca (720 komada godišnje),

– osobe koje primaju inzulin 3 puta dnevno ostvaruju pravo na 275 komada za 3 mjeseca (1100 komada godišnje),

– osigurane osobe koje primaju inzulin više od 3 puta dnevno ostvaruju pravo na najviše 375 komada za 3 mjeseca (1500 komada godišnje),

– trudnice na terapiji inzulinom ostvaruju pravo do 500 trakica za 3 mjeseca (2000 komada godišnje),

– djeca do 18. godine života s lošom regulacijom šećera u krvi koja su na terapiji inzulinom ostvaruju pravo do 625 trakica za 3 mjeseca (2500 komada godišnje).

Dijagnostičke trakice za kontrolu ketona i glukoze u urinu:

– osobe koje primaju inzulin jednom dnevno ostvaruju pravo na 50 trakica godišnje

– osobe koje primaju inzulin 2 i više puta dnevno, ostvaruju: djeca do 7 godina do 300 trakica godišnje, osiguranici od 7 do 18 godina do 200 trakica godišnje, osigurane osobe starije od 18 godina do 50 trakica godišnje.

– štrcaljke za inzulin s integriranom iglom

– osobe na jednoj dozi inzulina dnevno ostvaruju pravo na 100 komada,

– osobe na dvije ili više doza inzulina dnevno ostvaruju pravo na najviše 200 komada.

– inzulinski injektor za davanje inzulina

– igle za injektor za terapiju šećerne bolesti

– osobe na jednoj dnevnoj dozi inzulina ili drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest ostvaruju pravo na 100 komada za 3 mjeseca

– osobe koje su na dvije dnevne doze inzulina ili na drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest ostvaruju pravo na 200 komada za 3 mjeseca

– osobe na tri ili više dnevnih doza inzulina ili drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest ostvaruju pravo na najviše 300 komada za 3 mjeseca.

Također, osigurane osobe oboljele od šećerne bolesti tipa 1 ostvaruju pravo sukladno pripadajućim indikacijama za primjenu na pomagala za kontinuirano mjerenje šećera u krvi:

– uređaj za neograničeno skeniranje razine glukoze u međustaničnoj tekućini uz dodatnu mogućnost mjerenja glukoze i ketona u krvi s pripadajućim senzorom

– odašiljači za kontinuirano mjerenje glukoze, samostalan (standalone), bežičnom tehnologijom, poveziv s aplikacijom pametnih uređaja s pripadajućim senzorima

U slučaju ako ipak trebate kupiti kućni uređaj za mjerenje šećera, cijene se kreću od 15 do 25 eura, a kutiju trakica, ovisno o količini, ćete platiti od tri do 10 eura.

