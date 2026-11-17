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Nodularni melanom: Uzrok, simptomi i liječenje promjene na koži koju ne smijete ignorirati
Nodularni melanom je tip raka kože koji se može prepoznati po izgledu. Najčešće ga uzrokuje pretjerano izlaganje UV zrakama, među kojima je i sunce. Postoji pet stadija ovog raka, a važno je regirati kod prvih promjena.
Više je vrsta raka kože, a nodularni melanom je jedan od njih. Izgleda kao uzdignuta bradavica, a može biti crvene, ružičaste, smeđe ili crne boje. Postoje različiti uzroci ovog raka kože, a potrebno je odmah reagirati kako bi se dobila dijagnoza i krenulo s tretiranjem.
Što je nodularni melanom?
Nodularni melanom je vrsta melanoma, odnosno vrsta raka kože. Razvija se vrlo brzo, raste tijekom nekoliko tjedana ili mjeseci, a iako se prepoznaje iznad kože, sam rak se većinom nalazi ispod površine.
Ovu vrstu melanoma mogu dobiti svi, neovisno o dobi. Ipak, češći je kod muškaraca starijih od 50 godina. Javlja se i kod osoba koje su već imale rak kože, kod osoba koje imaju obiteljsku povijest raka kože, kod osobe koje provode previše vremena na suncu i koje lako izgore na suncu.
Postoji više stadija ovog raka:
a) Stadij 0 (melanom in situ):
Nodularni melanom nalazi se samo u gornjem sloju kože (epidermi). Nije se proširio s izvornog položaja.
b) Stadij I:
Nodularni melanom je niskog rizika i nema dokaza da se proširio. Još uvijek je mali je, debeo je manje od dva milimetra.
c) Stadij II:
Deblji je od dva milimetra. Ima značajke koje ukazuju na veći rizik od povratka. Međutim, nema dokaza da se proširio.
d) Stadij III:
Nodularni melanom se proširio na obližnje limfne čvorove ili obližnju kožu.
e) Stadij IV:
Melanom se proširio na udaljenije limfne čvorove ili kožu ili se proširio na unutarnje organe.
Što uzrokuje nodularni melanom?
Najčešće se ova vrsta raka javlja kao posljedica pretjeranog izlaganja suncu ili zbog čestih opeklina od sunca. Koža sadrži melanocite koji proizvode melanin. On koži daje pigment.
Izloženost UV zračenju sunca ili solariju može uzrokovati promjenu DNK u vašim melanocitima. Melanociti nekontrolirano rastu i dijele se te napadaju obližnja tkiva (malignitet).
Osim toga, do ovog melanoma može doći kod osoba koje imaju blijedu kožu, crvenu ili plavu kosu, svijetlu boju oči ili više od 50 madeža na koži.
Kako prepoznati nodulatni melanom?
Nodularni melanom se može pojaviti bilo gdje na tijelu. Najčešće se javlja na rukama, glavi, nogama, leđima, licu ili na torzu.
Simptomi uključuju:
- čvrsta izraslina na koži
- promjena boje izrasline
- krvarenje
- svrbež
- peckanje
Sama tekstura izrazline može biti hrapava ili glatka. Može izgledati i kao krvavi mjehurić u raznim bojama.
Kako se nodularni melanom dijagnosticira?
Kod pojave promjene na koži koja nalikuju ovom melanomu, potrebno je posjetiti liječnika. Liječnik će opipati izraslinu, kožu oko nje, kao i limfne čvorove.
Uz to će postaviti i niz pitanja, a bit će potrebno i napraviti dodatne pretrage. Prije svega, najvažnija je biopsija kako bi se potvrdila dijagnoza. Ovdje se uzima dio tkiva, odnosno izrasline i šalje se u laboratorij.
Tamo se testira da se vidi radi li se o stanicama raka, a rezultati biopsije se dobivaju kroz deset dana ili više.
Kako se tretira nodularni melanom?
Samo liječenje će ovisiti o stadiju melanoma. Prvo se tretira rak, a potom je potrebno paziti da se rak ne vrati. Kod ranih stadija se izvodi operacija kojom se uklanja melanom i zdravo tkivo oko njega.
Kod kasnijih stadija se rak može proširiti na druge dijelove tijela pa se i drugačije tretira. Najčešće se radi o kombinaciji tretmana.
Tako će pacijent možda trebati ukloniti pojedine organe koji su zahvaćeni rakom, kao i limfne žlijezde koje su u blizu melanoma. Opcija je i uzimanje imunoterapije, pametnih lijekova ili kemoterapije.
Važno je odmah reagirati kod promjena i pojave nodularnog melanoma jer je onda i prognoza dobra i veće su šanse za potpuni oporavak. Što se kasnije otkrije, to je i sam rak agresivniji i može doći do smrti.
Zaključak
Nodularni melanom je vrsta raka koja je vrlo opasna. Izgleda kao izraslina u različitim bojama, a može doći i do krvarenja. Važno je prepoznati ga i potražiti pomoć liječnika jer je upravo rana dijagnoza i najvažnija kako bi osoba nastavila normalno živjeti.
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