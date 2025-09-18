Sunčanje u trudnoći: Je li opasno za bebu i na što posebno trebate paziti?

U trudnoći dolazi do raznih promjena, a trudnice moraju više paziti na neke stvari. Tako moraju paziti i ne unositi određene namirnice, a jednako tako moraju pripaziti i na sunčanje.
Sunčanje u trudnoći na jakom suncu se ne preporučuje. Sunce može utjecati na pojavu bora, tamnih mrlja, kao i raka kože. Kada se trudnice izlažu suncu, trebaju nanijeti kremu za sunčanje s visokim zaštitnim faktorom, dok solarij trebaju izbjegavati.
Na što paziti kod sunčanja?
Dobro je poznato da kod sunčanja treba biti oprezan. Treba paziti da se trudnice ne izlaže suncu u periodu od 11 do 17 sati, ali i da se uvijek namaže odgovarajućim zaštitnim faktorom 30 ili 50. Pomoć u obrani od sunca može i šešir, lagana odjeća i hlad.
Osim što se na taj način sprječavaju bore, sprječava se i rizik za pojavom raka kože. Trudnice bi trebale biti posebno oprezne jer je mogućnost za promjenama na koži još veća u tom periodu.
Sunčanje u trudnoći
Za vrijeme trudnoće se kod nekih žena mogu pojaviti problemi s kožom. Tako koža može postati suha, a može i svrbjeti. Boravak na suncu ove probleme može samo pogoršati.
Mogu se pojaviti i tamne fleke ili bilo kakva hiperpigmentacija, a poseban problem predstavljaju opekline. One povećavaju rizik za pojavom raka kože, a trudnice koje ih zadobiju ne smiju koristiti tablete protiv bolova i određene kreme kako bi olakšale simptome.
Osim problema s kožom, pretjerani boravak na suncu može izazvati i glavobolju, sunčanicu, vrtoglavicu ili mučninu. U nekim slučajevima može doći do dehidracije, a istraživanja pokazuju da pretjerano izlaganje suncu može utjecati i na smanjenje folne kiseline koja je važna za razvoj bebe.
Kada je posebno opasno sunčanje u trudnoći?
Sunčanje u trudnoći je najopasnije u prvom tromjesečju, kao i na početku drugog tromjesečja. UV zračenje može biti opasno za bebu, a to je pokazalo jedno istraživanje u Australiji.
Pokazalo se kako su djeca žena koje su bile izložene većem UV zračenju u prvom tromjesječju imala veću stopu multiple skleroze. Osim toga, sunčanje je za trudnice posebno opasno kada je sunce jako jer tada dolazi do povišenja tjelesne temperature majke, a to može dovesti do povećanja temperature ploda, što je opasno u prvim mjesecima trudnoće.
Jesu li opasne kreme za samotamnjenje u trudnoći?
Kreme za samotamnjenje sadrže sastojak dihidroksiaceton (DHA) koji na koži stvara smeđi pigment. Riječ je o prirodnom šećeru koji se dobiva iz šećerne trske ili šećerne repe.
Liječnici smatraju da ovaj sastojak ostaje samo na prvom sloju kože. Ovo znači da se ne apsorbira dublje i da ne utječe na dijete. Ipak prije korištenja ovih krema bi se trebalo posavjetovati s liječnikom koji će reći smije li se ona koristiti.
S druge strane, ne preporučuju se sprejevi za samotamnjenje jer ih majka može udahnuti, a kemikalije mogu doći do bebe.
Ne preporučuje se ni posjet solariju.
Zaključak
Sa sunčanjem u trudnoći bi žene trebale biti oprezne i izlagati se suncu u manjoj mjeri. Može doći do opeklina, mrlja i promjena na koži, a u neka istraživanja pokazuju i da sunčanje u prvom tromjesečju može utjecati na dijete.
S druge strane, trudnicama se nikako ne preporučuje korištenje spreja za tamnjenje i solarija.
