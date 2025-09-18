Sunčanje u trudnoći: Je li opasno za bebu i na što posebno trebate paziti?

Pokazalo se kako su djeca žena koje su bile izložene većem UV zračenju u prvom tromjesječju imala veću stopu multiple skleroze. Osim toga, sunčanje je za trudnice posebno opasno kada je sunce jako jer tada dolazi do povišenja tjelesne temperature majke, a to može dovesti do povećanja temperature ploda, što je opasno u prvim mjesecima trudnoće.