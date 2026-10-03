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Ovih 5 gastrointestinalnih simptoma nikada ne biste trebali ignorirati
Ponekad je neugodan napadaj proljeva posljedica samo nervoze ili jednodnevne želučane viroze. Dugotrajni plinovi i nadutost mogu se pojaviti i nakon nedavnog dugog leta.
No slični simptomi mogu upućivati i na nešto mnogo ozbiljnije. Kada je riječ o gastrointestinalnom traktu, dugoj cijevi koja se proteže od usta do završetka debelog crijeva, nije uvijek lako prepoznati razliku.
Stručnjake za zdravlje probavnog sustava pitali smo koje znakove upozorenja nikada ne bi željeli da njihovi pacijenti ignoriraju, piše NYT.
1. Krv u zahodskoj školjci
Kada ljudi primijete krv u stolici ili na njoj, često je zanemaruju jer pretpostavljaju da je riječ o hemoroidima, rekla je dr. Cathy Eng, profesorica medicine u Vanderbilt-Ingram Cancer Centeru.
Kada se hemoroidi, odnosno otečene i upaljene vene, nadraže ili se na njih izvrši pritisak, na toaletnom papiru može se pojaviti svijetlocrvena krv, kao i kapljice krvi u zahodskoj školjci ili na površini stolice. No često samo na temelju izgleda nije moguće utvrditi potječe li krv od hemoroida ili nečeg ozbiljnijeg, rekla je Eng.
Zdravstvena stanja poput raka debelog crijeva i rektuma, Crohnove bolesti, divertikulitisa, pa čak i nekih želučano-crijevnih infekcija također mogu uzrokovati pojavu krvi u stolici ili na njoj, rekla je dr. Baha Moshiree, gastroenterologinja i profesorica medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Wake Forest u Sjevernoj Karolini.
Crna, katranasta ili tamnocrvena stolica može biti znak krvarenja u želucu ili gornjem dijelu probavnog sustava zbog želučanog ulkusa, raka želuca ili jednjaka ili drugih bolesti, rekla je Moshiree.
Svaku pojavu krvi u stolici ili oko nje vrijedi spomenuti liječniku, rekla je Eng.
2. Neuobičajena promjena u pražnjenju crijeva
Dobro je liječnika obavijestiti o neočekivanim promjenama oblika, učestalosti ili konzistencije stolice, poput iznenadne pojave zatvora, proljeva ili tanke stolice, rekao je dr. Andrew Chan, gastroenterolog u bolničkom sustavu Mass General Brigham u Bostonu.
Kada se takve promjene pojave bez očitog razloga, poput promjena prehrane, lijekova, razine stresa ili radnog rasporeda, mogle bi biti znak da nešto nije u redu, rekao je Chan. Primjerice, tumor koji raste u debelom crijevu može uzrokovati zatvor ili tanku stolicu, rekla je Eng. Upala crijeva može uzrokovati i zatvor i proljev, često praćene bolovima, plinovima i nadutošću.
3. Proljev koji ne prestaje
Ako imate rijetku ili vodenastu stolicu dulje od pet do sedam dana, osobito ako je praćena bolovima u trbuhu, grčevima ili promjenama apetita, dobro je obratiti se zdravstvenom djelatniku, rekla je Eng.
Crijevne infekcije koje uzrokuju određeni patogeni, poput parazita ciklospore ili giardije te bakterije Clostridioides difficile, mogu izazvati proljev, grčeve, bolove ili promjene apetita, a njihovo liječenje može zahtijevati antibiotike ili druge terapije, rekla je Moshiree.
Upalne bolesti crijeva poput Crohnove bolesti ili ulceroznog kolitisa također mogu uzrokovati kronični proljev, bolove, grčeve, plinove i nadutost. Isto vrijedi i za celijakiju, autoimunu bolest kod koje konzumiranje glutena izaziva reakciju imunološkog sustava. U nekim slučajevima i rak debelog crijeva i rektuma može izazvati dugotrajan proljev, rekla je Eng.
4. Poteškoće s gutanjem
Svaka bol, nelagoda ili poteškoće s gutanjem koje se ponavljaju mogu biti razlog za zabrinutost, rekla je Moshiree. To uključuje osjećaj da hranu ne možete progutati iz usta prema grlu ili osjećaj da vam hrana zapinje u grlu.
Ako često primjećujete bilo koji od tih simptoma – čak i ako traje samo trenutak – obratite se liječniku, rekla je Moshiree. Bolesti živčanog ili mišićnog sustava, poput Parkinsonove bolesti ili multiple skleroze, mogu uzrokovati nelagodu ili poteškoće s gutanjem. Stanja koja izazivaju zapreku u području grla, poput raka grla ili jednjaka, također mogu otežati prolazak hrane.
U težim slučajevima zaglavljena hrana može dovesti do gušenja, ali „ne mora biti toliko ekstremno“ da bi problem bilo vrijedno spomenuti liječniku, rekao je Chan.
5. Simptomi koji vas bude usred noći
Proljev, bolovi u trbuhu, grčevi, mučnina ili drugi probavni simptomi koji vas bude iz sna trebali bi biti znak za uzbunu, rekla je Moshiree. Ozbiljne bolesti poput Crohnove bolesti ili raka debelog crijeva i rektuma mogu izazvati takva neugodna noćna buđenja. Iz sna vas mogu probuditi i želučane viroze ili trovanje hranom.
Manje ozbiljni probavni poremećaji, poput sindroma iritabilnog crijeva ili uobičajenih probavnih smetnji, rjeđe će ometati san, rekla je Moshiree, jer je vjerojatnije da će se njihovi simptomi pojavljivati dok ste budni.
Liječniku svakako recite i ako često imate noćna znojenja koja nisu povezana s menopauzom, rekla je Eng. Noćno znojenje može biti simptom mnogih vrsta raka, uključujući one povezane s probavnim sustavom, poput raka debelog crijeva i rektuma te raka gušterače.
Općenito pravilo glasi da je neobjašnjiv gubitak više od 10 posto tjelesne težine, bez obzira na razdoblje tijekom kojeg se dogodio, razlog za razgovor s liječnikom, rekla je Moshiree. Među zabrinjavajućim stanjima koja mogu uzrokovati neočekivan gubitak težine nalaze se karcinomi probavnog sustava, upalne bolesti crijeva, crijevne opstrukcije i gastropareza, poremećaj zbog kojeg se želudac prazni presporo.
Zaključak
Ako niste sigurni je li neki probavni simptom razlog za zabrinutost, osobito ako ne nestane u roku od nekoliko dana ili nekoliko tjedana, dobro je posavjetovati se s liječnikom, poručuju stručnjaci.
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