Ovih 5 gastrointestinalnih simptoma nikada ne biste trebali ignorirati

Kada se hemoroidi, odnosno otečene i upaljene vene, nadraže ili se na njih izvrši pritisak, na toaletnom papiru može se pojaviti svijetlocrvena krv, kao i kapljice krvi u zahodskoj školjci ili na površini stolice. No često samo na temelju izgleda nije moguće utvrditi potječe li krv od hemoroida ili nečeg ozbiljnijeg, rekla je Eng.