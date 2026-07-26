Razni razlozi
Bolovi u trbuhu kod djece: Što znače i kada je vrijeme za uzbunu?
Bolovi u trbuhu kod djece mogu nastati naglo i mogu biti vrlo intenzivni.
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S druge strane, mogu se javiti kao jedan od simptoma viroze ili trovanja hranom. Važno je pratiti stanje i s pojavom jakih bolova i povišene temperature posjetiti liječnika.
Djeca se često žale na bolove u trbuhu i nekada je lliječniku teško postaviti pravu dijagnozu. Razlozi bolova u trbuhu kod djece mogu biti razni i mogu trajati od nekoliko sati do nekoliko dana. Jednako tako, mogu biti manje ili više intenzivni, a mogu i biti praćeni drugim simptomima.
Zašto dolazi do bolova u trbuhu kod djece?
Više različitih stanja izaziva bolove u trbuhu kod djece. Tako do bolova može doći zbog probavnih problema poput zatvora ili iritabilnih crijeva, može se raditi o crijevnoj virozi ili trovanju hranom.
U nekim slučajevima djeca mogu pojesti previše pa se kao posljedica javljaju bolovi u trbuhu, dok u drugim slučajevima se može raditi o alergiji na pojedine namirnice, kao na primjer na gluten ili laktozu.
Osim toga, do bolova može doći zbog određene infekcije u tijelu, poput infekcije koja zahvaća bubrege iili mjehur, a može doći i do bolova zbog upaljenog ili puknutog slijepog crijeva pri čemu se intenzivna bol osjeća u cijelom donjem dijelu trbuha. U nekim slučajevima bol u trbuhu može biti posljedica stresa ili nervoze.
Kako se dijagnosticira bol u trbuhu kod djece?
Bol u trbuhu kod djece se dijagnosticira pregledom kod liječnika koji će postaviti niz pitanja djetetu i roditeljima.
Osim toga, bit će potrebno napraviti određene testove kao što su krvne pretrage, uzorak stolice, uzorak urina, rendgen ili posebni testovi kako bi se otkrilo zašto dolazi do bolova u trbuhu, posebno ako se oni ponavljaju.
Kod dijagnoze mogu pomoći i ostali simptomi koji se javljaju, tako se može javiti proljev ili zatvor, nadutost, mučnina ili povraćanje. Važno je i otkriti koji točno dio trbuha je djetetu bolan.
Kako se tretiraju bolovi u trbuhu?
Bolovi se mogu tretirati odmorom, prilagođenom prehranom, toplim oblozima i po potrebi tabletama protiv bolova. U nekim će slučajevima liječnik prepisati terapiju pa nju dijete treba uzimati prema uputama.
Ipak, kada se uz bol u trbuhu javljaju i drugi simptomi, potrebno je potražiti hitnu pomoć.
Ovdje spadaju simptomi kao što su:
- bol koja se pojačava i koja se širi,
- groznica ili visoka temperatura,
- kada se dijete preznojava ili postane blijedo,
- kada povraća dulje od 24 sata,
- kada odbija hranu i tekućinu,
- kada se javi osip,
- krv u stolici,
- kada dolazi do problema s disanjem ili dolazi do nesvjestice
Ipak, većina bolova u trbuhu kod djece će kratko trajati i proći će samo od sebe.
Zaključak
Bolovi u trbuhu kod djece najčešće traju kratko i prolaze sami od sebe. Ipak, važno je pratiti stanje i vidjeti pojavljuju li se još koji simptomi i po potrebi posjetiti liječnika ili otići na hitnu pomoć.
Ovi bolovi će vjerojatno nestati kroz nekoliko dana, a potrebno je djetetu davati puno tekućine, paziti da se dovoljno odmara i da jede laganiju hranu.
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