Hrana za dobru probavu: Što jesti, a što izbjegavati - i zašto su probiotici bitni za vaše zdravlje?

Dobra probava i zdravlje crijeva su izuzetno važni. Kako bi se izbjegli problemi kao što su zatvor, proljev ili simptomi iritabilnog crijeva važno je hraniti se pravilno. Hrana za dobru prehranu je raznolika, a uključuje probiotike i vlakna iz raznih izvora.
Hrana za dobru probavu je razna pa je bitno da se svaki dan unose drugačije namirnice. Isto tako je važno da su ove namirnice bogate vlaknima, ali i da sadrže razne nutrijente.
Osim toga, potrebno je piti puno tekućine, ali i smanjiti unos masne hrane.
Kakvu hranu jesti za dobru probavu?
Kako bi probava bila dobra, treba obratiti pažnju na hranu koja se u unosi. Upravo će o hrani ovisiti kakva je probava, a hrana može utjecati i na vrstu stolice ili pojavu neugodnih hemoroida. Upravo zato je potrebno paziti na namirnice koje se unose, ali i koliko tekućine osoba unosi.
Dobro je poznato da je za probavu bitno unositi vlakna. Prehrana bogata vlaknima spriječava pojavu zatvora i održava zdravlje probave. Trebalo bi dnevno unijeti 30 grama vlakana.
Vlakna se tako u velikoj mjeri nalaze u smeđoj riži, voću i povrću, grahu, zobenim pahuljicama i zelenom lisnatom povrću. Ovo povrće uz to sadrži i posebnu vrstu šećera koja pomaže rastu dobrih bakterija u crijevima.
Osim vlakana, važno je uzimati dovoljno tekućine, posebno vode. Voda će omekšati stolicu, a bez vode, vlakna ne mogu dobro raditi svoj posao i može doći do zatvora.
Zašto su probiotici dobit za probavu?
Poznato je da su probiotici dobri jer sadrže puno dobrih bakterija. Probiotici mogu pomoći kod nekih stanja, poput sindroma iritabilnog crijeva, a pomažu i kod proljeva.
Probiotici se mogu pronaći u jogurtu ili kefiru, a mogu se i koristiti kao suplementi. U ovom obliku se uzimaju oko mjesec dana, nakon čega se može vidjeti njihov učinak.
Koju hranu izbjegavati za dobru probavu?
Osim što postoje namirnice koje su dobre za probavu, postoje i one koje će napraviti više štete nego koristi. Ovdje spadaju masna hrana i hrana pržena u dubokom ulju.
Ova hrana može izazvati bol u želucu, težinu ili žgaravicu.
Jednako tako, nekim osoba će smetati ljuta hrana. Ljutina može uznemiriti želudac, dovesti do žgaravice, bolova ili proljeva.
Osoba koja inače ima problema s nadutošću bi trebala izbjegavati fruktozu i voće koje je sadrži u većim količinama, kao što su jabuke, kruške ili mango.
Zaključak
Za dobru probavu je važno uzimati pojedine namirnice kako ne bi došlo do problema kao što su zatvor ili proljev. Najbolji učinak na probavu će imati hrana bogata vlaknima, probiotici, ali i uzimanje dovoljno tekućine.
S druge strane, postoji i hrana koju bi trebalo izbjegavati kako ne bi došlo do problema.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
