OBRATITE PAŽNJU
Boja stolice kod raka debelog crijeva: Kada je vrijeme za posjet liječniku?
Rak debelog crijeva se može prepoznati po raznim simptomima. Tako se mogu javiti grčevi, bol u abdomenu ili krv u stolici.
Oglas
Isto tako može doći do drugačije boje stolice kod raka debelog crijeva, odnosno stolica će biti tamne ili crne boje. Najvažnije je u ovom slučaju potražiti pomoć liječnika.
Rak debelog crijeva je bolest od koje ljudi sve više obolijevaju. Ipak, najvažnije je prepoznati prve znakove, potražiti pomoć liječnika i napraviti dodatne pretrage. Jedan od znakova koji upućuju na rak debelog crijeva je i promjena boje stolice.
Kako izgleda zdrava stolica?
Prije svega je važno znati kako izgleda zdrava stolica, a ona se određuje po Bristolskoj ljestvici stolice. Tako postoji sedam tipova stolice, a zdrava stolica je ona koja je glatka, mekana i duguljasta.
Što se tiče boje, stolica bi trebala biti svijetla i ne bi trebala uzrokovati probleme ni naprezanja za vrijeme odlaska na zahod.
S druge strane, stolica koja je tanka, uz koju se javlja krvarenje ili koja je tamna je razlog za posjet liječniku. Isto tako, proljev ili zatvor koji traju dulje od nekoliko dana mogu biti znak određenih bolesti crijeva.
Kako prepoznati boju stolice kod raka debelog crijeva?
Boja stolice kod raka debelog crijeva može biti crvena ili crna od krvi. Može se javiti i sluz u stolici. Osim toga, bilo kakva promjena u probavi može biti znak raka debelog crijeva.
Promjene će se razlikovati i ovisno o stadiju raka.
U stadiju 0 do 1 može doći do povremenog rektalnog krvarenja, u stadiju 2 se može javiti krv u stolici, tanja stolica i češći odlazak na zahod.
U trećem stadiju je česta tanka stolica nalik olovci, dok se u četvrtom stadiju javlja jako tamna i tanka stolica.
Kada treba posjetiti liječnika?
Kada se mijenja izgled stolice, boja ili dolazi do promjena u obliku, potrebno je potražiti pomoć liječnika. U ovom slučaju će trebati napraviti i dodatne pretrage poput kolonoskopije, a rezultati će pokazati o čemu se radi.
Nisu svake promjene u stolici znak raka debelog crijeva, ali ako te promjene traju dulje vremena ili se ponavljaju, najbolje bi ih bilo pratiti.
Najvažnije je na vrijeme potražiti pomoć jer se rak debelog crijeva može tretirati kada se otkrije na vrijeme. Osobe kojima netko u obitelji ima rak debelog crijeva trebaju redovito obavljati probire na ovu bolest.
Zaključak
Rak debelog crijeva se može prepoznati po raznim promjenama u probavi i stolici. Jedna od tih promjena i boja stolice kod raka debelog crijeva koja može biti tamna od krv. Čim se primijete promjene koje traju dulje vremena, potrebno je posjetiti liječnika.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas